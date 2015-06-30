پیشنهاد ۸۰۰ میلیون تومانی من به پرسپولیس شایعه است

به گزارش خبرنگار مهر، فرشاد احمدزاده پس از خروج از باشگاه پرسپولیس در رابطه با اینکه از نظر مالی با باشگاه به توافق رسیده است یا خیر؟، گفت: من با باشگاه قرارداد داشتم و این قرارداد باید عملی می‌شد. من با آقای طاهری صحبت کردم و به ایشان گفتم که هر چقدر شما بنویسید، من امضا می کنم و قراردادم را امضا کردم.

وی در رابطه با اینکه روز گذشته باشگاه را با ناراحتی ترک کرد و اینکه گفته می‌شود او به پرسپولیس پیشنهاد ۸۰۰ میلیون تومانی ارائه داده، افزود: چنین چیزی نبود من روز گذشته که با ناراحتی باشگاه را ترک کردم به خاطر مسائل دیگر بود، اما من امروز با طاهری صحبت‌هایم را انجام داد و مشکلات حل شد و از بعدازظهر به تمرین می روم.

احمدزاده در خصوص اینکه پیشنهاد ۸۰۰ میلیون تومانی به باشگاه داده، تصریح کرد: من چنین پیشنهادی نداده ام و چنین چیزی صحت ندارد. امیدوارم این شایعات از بین برود تا پرسپولیس بتواند به روزهای اوجش بازگردد.

این بازیکن پرسپولیسی در خصوص اینکه گفته می شود رقم قرارداد او اندازه قرارداد یک بازیکن امید پرسپولیس است، ادامه داد: من نمی دانم این شایعات از کجا بوجود می آید. این صحبت ها بچه گانه به نظر می رسد. رقم مالی قرارداد من چیزی بوده که بین من و باشگاه قرار گرفته و بین طرفین بوده و طرفین هم از این بابت راضی هستند.

احمدزاده در خصوص اینکه آیا قرار است از تراکتورسازی بازیکنی به پرسپولیس بیاید، اظهار کرد: من مدیرعامل نیستم و از این مساله خبر ندارم.