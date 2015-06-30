عیادت وزیر بهداشت از بیماران بیمارستان هفتم تیر شهرستان ری

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر امروز سید حسن قاضی زاده هاشمی در جریان سفر یکروزه خود به شهرستان ری در بیمارستان فیروزآبادی این شهرستان حاضر شد و با کارکنان و پرسنل این بیمارستان دیدار کرد.

در این دیدار وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی با کارکنان بخش های مختلف این بیمارستان به گفتگو نشست و بر ضرورت حل مشکلات موجود به منظور خدمت رسانی مطلوب تر تأکید کرد.

همچنین وزیر بهداشت از بخش های مختلف این بیمارستان نظیر بخش ccu، icu،Nicu،اتاق عمل، جراحی، اطفال و بخش های دیگر این بیمارستان بازدید و دستورات لازم را برای حل مشکلات صادر کرد.

سید حسن قاضی زاده هاشمی در ادامه سفر خود به شهرستان ری در بیمارستان هفتم تیر این شهرستان حاضر شد و ضمن دیدار با کارکنان و پرسنل این بیمارستان از بیماران بستری شده عیادت کرد.

گفتنی است صبح امروز و همزمان با سیزدهمین روز از ماه مبارک رمضان سید حسن قاضی زاده هاشمی به همراه جمعی از مسئولان وزارت بهداشت و درمان با سفر به شهرستان ری از بیمارستان و مراکز درمانی فعال در این شهرستان بازدید کرد.