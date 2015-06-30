به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز سه شنبه در بازار ۹۰۳ هزار و ۵۰۰ تومان، طرح قدیم ۹۰۳ هزارتومان، نیم سکه ۴۶۱ هزارتومان، ربع سکه ۲۶۱ هزارتومان و سکه گرمی ۱۷۰ هزارتومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۹۲ هزار و ۳۶۹ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۱۷۷ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۳۱۰ تومان، هر یورو را ۳۷۰۰ تومان، هر پوند را ۵۲۰۲ تومان و هر درهم امارات را ۹۰۰ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در روز سه شنبه

(قیمت‌ها به تومان)