به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین نجفی ظهر سه شنبه در تشریح این خبر به خبرنگاران گفت: در سه ماهه اول امسال ۲۹۰ نفر از شهروندان خرم آبادی از خدمات رایگان مشاوره ای كلانتری های این شهرستان بهره مند شدند که افزایش ۷۴ درصدی مراجعان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته را نشان می دهد و این نشان از زحمات مشاوران این شهرستان است.

وی اظهار داشت: از این تعداد پرونده ها ۲۱۵ پرونده مصالحه و منجر به سازش شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیش از ۷۴ افزایش داشته است.

سرهنگ نجفی خاطر نشان کرد: تعداد پرونده های ارجاعی به مراکز قضایی ۷۵ فقره بوده که در مقایسه با سال گذشته حدود ۲۶ درصد کاهش داشته و بیشترین مشاوره ها مربوط به مشاوره خانوادگی و کمترین مشاوره مربوط به مشاوره حقوقی است.

این مقام انتظامی یادآور شد: کارشناسان مشاوره این فرماندهی سعی دارند با ارائه خدمات مشاوره‌ رایگان به شهروندان در زمینه‌ های خانوادگی، روان‌ سنجی، ازدواج، حقوقی و ... باعث رضایت مندی مراجعان از نیروی انتظامی شوند.

دستگیری ۳ شرور سابقه دار توسط پلیس خرم آباد

سرهنگ نجفی در ادامه سخنان خود گفت: در پی خبر رسیده مبنی بر اینکه شخصی به هویت معلوم که از افراد سابقه دار و شرور است به اتفاق دو نفر از همدستانش در یکی از محله های خرم آباد اقدام به قمه کشی باحالتی جنون آمیز برای شهروندان می کنند، بلافاصله ماموران در محل حاضر شده كه افراد شرور با دیدن پلیس متواری می شوند.

وی افزود: ماموران با تشكیل اكیب ویژه و با تحقیقات گسترده مخفیگاه افراد شرور را در خرم آباد شناسایی و در یك تعقیب و گریز طولانی آنان را دستگیر كردند.

این مقام انتظامی بیان داشت: در بررسی به عمل آمده افراد شرور به بیش از ۷ فقره شرارت از جمله سرقت، ضرب و جرح عمدی، تخریب اموال، تیراندازی و ... اعتراف كردند و همراه پرونده تحویل مراجع قضایی شدند.