دمای هوای ورامین به ۴۵ درجه رسید

به گزارش خبرنگار مهر، گرمای هوا در سیزدهمین روز از ماه مبارک رمضان و نهمین روز از فصل تابستان در ورامین به بالاترین حد خود رسیده است به طوری که امروز روزه داران ورامین گرمای هوای ۴۵ درجه ای را تجربه می کنند.

طی روزهای اخیر دمای هوا در ورامین بین ۴۰ تا ۴۴درجه در گرم ترین حالت رسیده بود اما امروز دمای هوا در ورامین به ۴۵ درجه رسید تا این شهرستان برای چندمین روز متوالی گرمترین نقطه استان تهران لقب بگیرد.

بر اساس اعلام سازمان هواشناسی پس از ورامین با ۴۵ درجه سانتی گراد، فرودگاه امام با ۴۳ و تهران و شهریار با ۴۲ درجه گرمترین نقاط استان تهران هستند.

به رغم گرمای هوا در ورامین، مردم ولایتمدار این شهرستان با گرفتن روزه به فعالیت روزمره خود مشغول هستند و درجه بالای هوا نیز مانع انجام فریضه الهی و انجام امور مردم نشده است.