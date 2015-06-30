۹ تیر ۱۳۹۴، ۱۳:۳۴

مدیر کمیته امداد بروجرد:

۱.۲ میلیارد ریال صدقه در بروجرد جمع آوری شد

بروجرد - مدیر کمیته امداد شهرستان بروجرد از جمع آوری ۱.۲ میلیارد ریال صدقه در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کمیته امداد لرستان، علی معظمی‌گودرزی اظهار کرد: مردم خیر و نیکوکار شهرستان در خردادماه سال جاری مبلغ یک‌میلیارد و ۲۱۵ میلیون ریال صدقه به‌منظور کمک به نیازمندان و فقرا به صندوق‌های صدقات واریز کردند.

معظمی‌گودرزی افزود: هم اکنون تعداد ۴۲ هزار عدد صندوق صدقات بزرگ، متوسط و کوچک در سطح معابر، مکان‌های عمومی، محل کسب و کار و منازل مردم نصب است.

وی ادامه داد: مبالغ واریزی توسط مردم نوعدوست این شهرستان ماهانه توسط نیروهای کمیته امداد جمع‌آوری و درآمد حاصل از آن صرف امور مددجویان شامل کمک‌های درمانی، کمک جهت تامین جهیزیه و هدیه ازدواج فرزندان مددجو، کمک به ادامه تحصیل دانش‌آموزان و دانشجویان تحت حمایت، تعمیر مسکن و احداث حمام و سرویس بهداشتی، خرید لوازم خانگی و مشکلات متعدد مددجویان و کمک‌های موردی می‌شود.

مدیر کمیته امداد شهرستان بروجرد خاطرنشان کرد: درآمد حاصل از صندوق‌های صدقات نسبت به ماه مشابه در سال قبل که مبلغ ۷۸۰ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال بوده ۳۵ درصد افزایش داشته است که با وجود مشکلات خانواده‌ها و کاهش درآمد اقتصادی، به واسطه ریشه دینی و اعتقادی، باز شاهد رشد کمک‌های مردم و خیرین نیکوکار شهرستان و عنایات ویژه آنان در یاری نیازمندان و ایتام هستیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
