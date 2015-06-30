۱.۲ میلیارد ریال صدقه در بروجرد جمع آوری شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کمیته امداد لرستان، علی معظمیگودرزی اظهار کرد: مردم خیر و نیکوکار شهرستان در خردادماه سال جاری مبلغ یکمیلیارد و ۲۱۵ میلیون ریال صدقه بهمنظور کمک به نیازمندان و فقرا به صندوقهای صدقات واریز کردند.
معظمیگودرزی افزود: هم اکنون تعداد ۴۲ هزار عدد صندوق صدقات بزرگ، متوسط و کوچک در سطح معابر، مکانهای عمومی، محل کسب و کار و منازل مردم نصب است.
وی ادامه داد: مبالغ واریزی توسط مردم نوعدوست این شهرستان ماهانه توسط نیروهای کمیته امداد جمعآوری و درآمد حاصل از آن صرف امور مددجویان شامل کمکهای درمانی، کمک جهت تامین جهیزیه و هدیه ازدواج فرزندان مددجو، کمک به ادامه تحصیل دانشآموزان و دانشجویان تحت حمایت، تعمیر مسکن و احداث حمام و سرویس بهداشتی، خرید لوازم خانگی و مشکلات متعدد مددجویان و کمکهای موردی میشود.
مدیر کمیته امداد شهرستان بروجرد خاطرنشان کرد: درآمد حاصل از صندوقهای صدقات نسبت به ماه مشابه در سال قبل که مبلغ ۷۸۰ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال بوده ۳۵ درصد افزایش داشته است که با وجود مشکلات خانوادهها و کاهش درآمد اقتصادی، به واسطه ریشه دینی و اعتقادی، باز شاهد رشد کمکهای مردم و خیرین نیکوکار شهرستان و عنایات ویژه آنان در یاری نیازمندان و ایتام هستیم.
