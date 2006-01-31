اعزام دانشجويان مهندسي شيمي دانشگاه شيراز به خارج از كشور // پذيرش دانشجو در آموزش مجازي تجارت الكترونيك دانشگاه شيراز

دكتر "عبدالحسين جهانميري" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" افزود: اين دانشجويان در آزموني كه در اسفند ماه برگزار مي شوند، پذيرش مي شوند. ظرفيت پذيرش دانشجو در اين دوره به تعداد داوطلبان و رتبه آنها در آزمون بستگي دارد. دانشجويان پس از پذيرفته شدن با هزينه شركت نفت در دانشگاه هاي خارج به تحصيل مي پردازند.

معاون آموزشي دانشگاه شيراز خاطرنشان كرد: آزمون ورودي دكتري براي ديگر رشته ها در ارديبهشت ماه برگزار مي شود و دانشگاه شيراز در سال آينده در 36 رشته دانشجوي دكتري مي پذيرد. دكتري ادبيات انگليسي و هسته اي نيز در سال آينده راه اندازي مي شوند.

وي به دوره هاي مجازي دانشگاه شيراز اشاره كرد و گفت: اين دانشگاه در حال حاضر در چندين رشته دانشجوي مجازي مي پذيرد و در ترم آينده نيز كارشناسي ارشد تجارت الكترونيك را به صورت مجازي راه اندازي مي كند. تاكنون تعداد متقاضيان اين رشته 400 نفر بوده است كه دانشگاه درنظر دارد بر اساس آزمون 100 دانشجو را پذيرش كند.

"جهانميري" در خصوص ايجاد دوره هاي فراگير اظهار داشت: دانشگاه شيراز تاكنون اقدام به برگزاري دوره هاي فراگير نكرده است. تنها واحد قشم اين دانشگاه در رشته هاي كامپيوتر، ادبيات فارسي و حقوق دانشجوي كارشناسي و در رشته هاي هسته اي و مهندسي شيمي دانشجوي كارشناسي ارشد به صورت فراگير مي پذيرد.