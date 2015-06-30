به گزارش خبرنگار مهر، فضایل خاتمی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران به ثبت نام برای اسکان فرهنگیان در استان زنجان اشاره کرد و افزود: برای این امر ۸۰ مدرسه و ۸۲۰ کلاس درس پیش بینی شده است.

وی با اشاره به اینکه ثبت نام از فرهنگیان در تابستان جاری به صورت اینترنتی انجام می شود اظهار داشت: محدودیت زمانی برای ثبت نام فرهنگیان وجود ندارد.

رئیس اداره رفاه اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان گفت: فرهنگیان می توانند برای ثبت نام به سامانه آموزش و پرورش مراجعه و ثبت نام کنند.

خاتمی با بیان اینکه کلاسها در دو درجه ویژه، الف و ب هستند تصریح کرد: در کل استان آموزش و پرورش در ۱۴ منطقه پایگاههای ثبت نام را دایر کرده است.

وی با اشاره به اینکه ستاد اسکان فرهنگیان در ماه مبارک رمضان هم فعال است گفت: در این ماه پذیرش همانند ایام تعطیلات نیست و تعداد مراجعین کم است.

رئیس اداره رفاه آموزش و پرورش استان زنجان تصریح کرد: خوشبختانه آموزش و پرورش استان زنجان در بحث ارائه خدمات به مسافران در ایام نوروز عملکرد خوبی داشته است.