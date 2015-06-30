  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۹ تیر ۱۳۹۴، ۱۴:۰۸

محمدرضا پهلوان:

کشوی جادویی در فدراسیون فوتبال نداشتم

کشوی جادویی در فدراسیون فوتبال نداشتم

دبیرکل پیشین فدراسیون فوتبال اعلام کرد در زمان حضورش در این فدراسیون کشوی جادویی نداشته است.

به گزارش خبرنگار مهر محمدرضا پهلوان در حاشیه برگزاری نشست معاونت ورزشی دانشگاه آزاد در مورد اینکه در زمان حضورش در فدراسیون فوتبال آیا کشوی جادویی داشته است گفت: نه اصلا چنین بحث هایی در آن زمان وجود نداشت و من کشوی جادویی نداشتم.

وی ادامه داد: همان گونه که در دانشگاه آزاد همه چیز با نظم پیش می رود در زمان حضورم در فدراسیون فوتبال به عنوان دبیر کل همه کارها با نظم پیش می رفت. همه چیز حساب و کتاب داشت و با نظم کارها پیش می رفت.

دبیر کل پیشین فدراسیون فوتبال گفت: در آن زمان کارها براساس سیکل اداری پیش می رفت و یک نامه بیش از دو سه روز طول نمی کشید که کارهایش انجام شود و مکاتبه ای وجود نداشت که پیش از این طول بکشد.

کد مطلب 2848300

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها