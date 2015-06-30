کشوی جادویی در فدراسیون فوتبال نداشتم

به گزارش خبرنگار مهر محمدرضا پهلوان در حاشیه برگزاری نشست معاونت ورزشی دانشگاه آزاد در مورد اینکه در زمان حضورش در فدراسیون فوتبال آیا کشوی جادویی داشته است گفت: نه اصلا چنین بحث هایی در آن زمان وجود نداشت و من کشوی جادویی نداشتم.

وی ادامه داد: همان گونه که در دانشگاه آزاد همه چیز با نظم پیش می رود در زمان حضورم در فدراسیون فوتبال به عنوان دبیر کل همه کارها با نظم پیش می رفت. همه چیز حساب و کتاب داشت و با نظم کارها پیش می رفت.

دبیر کل پیشین فدراسیون فوتبال گفت: در آن زمان کارها براساس سیکل اداری پیش می رفت و یک نامه بیش از دو سه روز طول نمی کشید که کارهایش انجام شود و مکاتبه ای وجود نداشت که پیش از این طول بکشد.