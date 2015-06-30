به گزارش خبرگزاری مهر، این مجموعه در جهت پرداختن به مفاهیم ناب ماه رمضان در قالب فعالیت‌های مختلف فرهنگی - هنری و ارائه آثار فاخر اسلامی- ایرانی، نیمه دوم ماه میهمانی پروردگار را زمانی برای عرضه و اجرای برنامه‌های مختلف در نطر گرفته است، در همین راستا در نیمه دوم ماه مبارک رمضان تعدد و تنوع برنامه‌های خانه هنرمندان ایران اوج خواهد گرفت.

جزئیات مهم‌ترین برنامه‌هایی که در نیمه دوم ماه مبارک برگزار خواهند شد، در ادامه می‌آید.

نمایشگاه نقاشی‌های مذهبی قهوه خانه‌ای در نگارخانه زمستان همه روزه از ساعت ۱۴ تا ۲۰

ویژه برنامه‌های شب‌های قدر شامل اجرای گروه سنج و دمام، سخنرانی و مداحی، قرائت دعای جوشن کبیر و اعمال شب‌های قدر ساعت ۲۲:۳۰ تا سحر

اجرای ویژه برنامه‌های میدانی و محیطی در فضای باز خانه هنرمندان ایران همه روزه از ساعت ۱۹ تا ۲۲:۳۰



همایش سراسری قرآن و هنر در تاریخ ۲۱ تیر ماه در تالار استاد شهناز

نمایشگاه پوستر « اسماء الحسنی» در نگارخانه استاد ممیز همه روزه از ساعت ۱۴ تا ۲۰



برگزاری نشست‌ها و کارگاه‌های هنری متناسب با ماه مبارک رمضان در تالار استاد امیرخانی

مجموعه این برنامه‌ها و برنامه‌های دیگری که توسط خانه هنرمندان ایران برای نیمه دوم ماه مبارک رمضان تدارک دیده شده است، برای عموم مردم آزاد است.