به گزارش خبرنگار مهر، دفتر ثبت آثار و بناهای تاریخی هفت اثر طبیعی را در فهرست میراث ملی ثبت و ابلاغ کرد. یکی از این آثار درخت چنار کهنسال بادامک است که به شماره ثبتی ۲۵۷ در روز ۱۹ اردیبهشت ماه در فهرست میراث طبیعی ملی کشور به ثبت رسیده است.

محیط تنه این درخت برابر ۲۰.۱۹ متر است. با وجود وضعیت فیزیکی خود تمام شرایط محیطی و اقلیمی موجود در منطقه را بخوبی تحمل کرده و برای مطالعات ژنتيکي بسیار ارزشمند است.

درخت چنار کهنسال دشت بیاض اثر دیگری است که به شماره ثبتی ۲۵۳ در همین روز به فهرست میراث طبیعی ملی کشور اضافه شد این درخت ۳۰۰ سال قدمت دارد.

شماره ثبتی ۲۴۸ نیز مربوط به درختان مسیر شاهجوی بلده فردوس است. این درختان در کنار معروف ترین مجموعه قنات های فردوس ﻗﻨوات بلده ﻓﺮدوس قرار دارند. میانگین قدمت آنها از ۸۰ تا ۲۵۰ سال تخمین زده شده است. درختان منطقه شامل بید، چنار، توت، نارون، سپیدار، گردو، کاج، اقاقیا و سنجد است. همچنین قنات بلده يكي از قنات‌هاي منحصر به فردي است كه براي ثبت در فهرست ميراث جهاني به يونسكو پيشنهاد شده است.

سروهای کهنسال خونیک شامل دو درخت اند که در یک ردیف و در مرکز روستای خونیک گدار و در مجاورت هیأت حسینی روستا قرار دارند. قطر تنه هر کدام از آنها بین ۱.۵ تا ۱.۸۰ متر است. قدمت این درخت سرو اولی تقریباً برابر ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ سال و درخت سرو دومی تقریباً معادل ۱۰۰۰ تا ۱۱۰۰ سال تخمین زده می شود. این درختان به شماره ثبتی ۲۵۴ به ثبت رسید.

سروهای کهنسال مزدآباد نیز شامل سه درخت اند که در یک ردیف و سمت غرب مزرعه ای بایر قرار دارند و در فهرست میراث طبیعی ثبت شدند در این میان غار بتون (بتو) سرایان نیز با شماره ۲۵۰ در فهرست میراث طبیعی ملی کشور به ثبت رسید.

تحقيقات به عمل آمده توسط غار نوردان طي سالهاي گذشته عمق غار را ۴۰۰ متر تخمين زده اند. وجود قنديل هاي پرده اي شكل (بادبزني، لوله اي، ميله اي و ...) است كه در اين حوضچه وجود دارد. داخل این غار انواع تزئینات آهکی (استالاکتیت ها و استالاکمیت های لوله ای، میله ای، گل کلمی)، حوضچه های آب معدنی، بلورهای زیبای کوارتز و کلسیت و پدیده بی نظیر مروارید غار مشاهده می شود.

هفتمین اثر نیز مجموعه درختان کهنسال بیدخوگ است که به شماره ثبتی ۲۵۱ ثبت شد.