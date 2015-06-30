۱۴ پایگاه اوقات فراغت در شهرستان باوی فعالیت دارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آموزش و پرورش شهرستان باوی، مجید موحدیان اظهار کرد: ۱۲ پایگاه آموزشی مهارتی اوقات فراغت و دو کانون ورزشی برای پر کردن اوقات فراغت بیش از یک هزار و ۵۰۰ دانشآموز در شهرهای شیبان، ویس و ملاثانی برپا شده است.
موحدیان با اشاره به پراکندگی روستاها و نداشتن اعتبارات لازم برای راهاندازی پایگاههای بیشتر افزود: برای دانش آموزان روستایی نیز پایگاه اوقات فراغت در برخی مجتمعهای آموزشی برپا شده است بهطوری که نوجوانان برای استفاده از کلاسها به مجتمع واقع در روستای مجاور خود میروند.
وی در مورد اهمیت دایر کردن کلاسهای مهارتی، فرهنگی و آموزشی تابستانه توضیح داد: در این پایگاهها که به کمک دیگر ارگانها و مشارکت مردم دایر شدهاند، به شکل بهینه اوقات دانش آموزان را پر و بر اساس استعدادها، ذوق و سلیقه، نیاز و علاقه آنان فعالیتها طراحی و اجرا میشود بهگونهای که در هر پایگاه بهطور متوسط، هشت کلاس برگزار شده است.
وی در پایان گفت: اگرچه برای تأمین اهداف موردنظر نیاز به بودجه و امکانات، فضا و نیروی انسانی با انگیزه، علاقهمند و متخصص وجود دارد اما با همین امکانات موجود نیز میتوان کار کارشناسی کرد.
