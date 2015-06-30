به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، به پیشنهاد معاون و قائم مقام وزیر در امور سیاسی، رحمانی فضلی وزیر کشور در حکمی زهرا احمدی پور را به سمت مدیرکل دفتر تقسیمات کشوری وزارت کشور منصوب کرد.

وزیر کشور در حکم انتصاب زهرا احمدی پور آورده است: بررسی و تهیه طرح‌های توجیهی برای ارتقاء سطح تقسیماتی مناطق برابر ضوابط و قوانین موضوعه و در راستای رشد و توسعه متوازن و بسط عدالت اجتماعی، ساماندهی و برقراری نظام مطلوب تقسیمات کشوری، کد گذاری و یکسان سازی عناصر و واحدهای تقسیماتی و استفاده از دانش و فن‌آوری‌های نوین و به روز و پیگیری لایحه جامع تقسیمات کشوری از جمله اموری است که انتظار دارد با استعانت از درگاه خداوند متعال و ضمن استفاده از توان و همفکری سایر دست اندرکاران و از طریق برنامه ریزی هدفمند و مبتنی بر اصول و در چارچوب سیاست‌ها و برنامه‌های دولت تدبیر و امید نسبت به تحقق آن اهتمام و تلاش کنید.

زهرا احمدی پور دانش آموخته جغرافیای سیاسی در مقطع دکترا و جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری در مقطع کارشناسی ارشد است و علاوه بر عضویت در هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس از سال ۱۳۷۶، مدیرکلی دفتر تقسیمات کشوری وزارت کشور در سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۲ را به عهده داشته است.

معاونت ورزش بانوان سازمان تربیت بدنی در سال های ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴ از دیگر مسئولیت های پیشین زهرا احمدی‌پور بوده است.