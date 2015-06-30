زلزله ۴.۱ ریشتری جیرنده خسارت نداشت

افشین عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر تصریح کرد: خوشبختانه طبق آخرین اعلام فرمانداری شهرستان رودبار، هیچ گونه خسارتی در خصوص این زمین لرزه اعلام نشده است.

وی در خصوص زلزله های پیاپی که در هفته های گذشته در برخی شهرستان های استان اتفاق افتاده گفت: مهمترین مسئله درباره زلزله این است که نه می دانیم چه وقت می آید و نه می دانیم که با چه قدرتی به وقوع می پیوندد بنابراین باید همیشه آماده وقوع آن بود.

عزیزی با اعلام آماده باش نیروهای امدادی در استان تاکید کرد: شرایط ایجاب می کند تا همواره برای وقوع زلزله در حالت آماده باش بوده تا بتوانیم در صورت بروز، اقدامات امدادی لازم را انجام دهیم.

زلزله ای با قدرت ۴.۱ ریشتر ساعت ۱۲:۲۵:۲۹ دقیقه امروز سه شنبه جیرنده رودبار را لرزاند.

دو پس‌لرزه با قدرت ۲.۲ درجه ریشتر در ساعت ۱۲:۳۰:۰۳ و ۱.۲ درجه ریشتر در ساعت ۱۲:۵۰:۳۸ نیز به وقوع پیوست که خسارتی برای آنها گزارش نشده است.