به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور کشورمان در پیامی به «جوزف کابیلا» با تبریک فرارسیدن سالگرد استقلال جمهوری دموکراتیک کنگو به وی، دولت و ملت آن کشور، ابراز امیدواری کرد در پرتو همکاری و مساعی متقابل، روابط میان ایران و کنگو در راستای منافع دو ملت، گسترش یابد.

متن پیام حجت الاسلام حسن روحانی به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

جناب آقای جوزف کابیلا

رئیس‌جمهور دموکراتیک کنگو

مایلم صمیمانه‌ترین تبریکات خود را به مناسبت فرا رسیدن سالگرد استقلال جمهوری دموکراتیک کنگو به جناب‌عالی، دولت و ملت آن کشور ابراز نمایم.

امیدوارم در پرتو همکاری و مساعی متقابل، شاهد گسترش روابط میان دو کشور در راستای منافع متقابل دو ملت باشیم. از خداوند متعال، سلامتی و موفقیت آن جناب و بهروزی و سرافرازی دولت و ملت کنگو را مسألت دارم.

حسن روحانی

رئیس‌جمهور اسلامی ایران