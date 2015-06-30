جابجایی مسافر از طریق ناوگان حمل و نقل لرستان ۱۲ درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، حسن رحمانی ظهر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: امسال اعتبار بخش نامه نوسازی ناوگان ابلاغ شده و طبق این بخشنامه ۷۰ دستگاه ون، ۳۰ سواری و ۲۵۰ مینی بوس به استان لرستان اختصاص پیدا کرده است.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های لرستان عنوان کرد: احداث ۲۰ دفتر حمل و نقل روستایی در سطح دهستان ها به منظور نظم بخشیدن به حمل و نقل روستایی در دستور کار سالجاری ما قرار دارد.

وی عنوان کرد: در سه ماهه اول سال گذشته ۸۵ هزار و ۶۵۷ فقره بارنامه صادر شده و یک میلیون و ۱۶۶ هزار و ۲۲۹ تن بار جابجا شده است.

رحمانی با بیان اینکه در سه ماهه اول امسال ۷۴ هزار و ۹۲۸ فقره بارنامه صادر شده است، ادامه داد: در این مدت یک میلیون و ۱۲ هزار و ۲۴۴ تن بار جابجا شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کاهش ۱۵.۲ درصدی مواجه بوده است.

رحمانی تصریح کرد: حمل و نقل مسافر نیز در سه ماهه اول ۹۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل با ۱۲.۵ درصد کاهش مواجه بوده است.