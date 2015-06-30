۹ تیر ۱۳۹۴، ۱۴:۲۶

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های لرستان خبر داد:

جابجایی مسافر از طریق ناوگان حمل و نقل لرستان ۱۲ درصد کاهش یافت

خرم آباد - مدیر کل حمل و نقل و پایانه های لرستان از کاهش ۱۲ درصدی جابجایی مسافر در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن رحمانی ظهر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: امسال اعتبار بخش نامه نوسازی ناوگان ابلاغ شده و طبق این بخشنامه ۷۰ دستگاه ون، ۳۰ سواری و ۲۵۰ مینی بوس به استان لرستان اختصاص پیدا کرده است.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های لرستان عنوان کرد: احداث ۲۰ دفتر حمل و نقل روستایی در سطح دهستان ها به منظور نظم بخشیدن به حمل و نقل روستایی در دستور کار سالجاری ما قرار دارد.

وی عنوان کرد: در سه ماهه اول سال گذشته ۸۵ هزار و ۶۵۷ فقره بارنامه صادر شده و یک میلیون و ۱۶۶ هزار و ۲۲۹ تن بار جابجا شده است.

رحمانی با بیان اینکه در سه ماهه اول امسال ۷۴ هزار و ۹۲۸ فقره بارنامه صادر شده است، ادامه داد: در این مدت یک میلیون و ۱۲ هزار و ۲۴۴ تن بار جابجا شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کاهش ۱۵.۲ درصدی مواجه بوده است.

رحمانی تصریح کرد: حمل و نقل مسافر نیز در سه ماهه اول ۹۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل با ۱۲.۵ درصد کاهش مواجه بوده است.

کد مطلب 2848347

