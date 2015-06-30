«بلوک ۹، خروجی ۲» از جشنواره ایتالیایی جایزه گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «بلوک ۹، خروجی ۲» به کارگردانی علیرضا امینی که توسط محمدرضا شریفی‌نیا و علیرضا امینی تهیه شده است در نخستین حضور بین‌المللی خود در بخش رقابتی اصلی چهاردهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم‌ «کامیرا» در شهر ترمولی در کشور ایتالیا روی پرده رفت و از طرف هیات داوران این جشنواره، جایزه بهترین فیلم سینمایی به علیرضا امینی کارگردان و همچنین جایزه بهترین بازیگر خردسال به ستایش محمودی بازیگر کودک این فیلم اهدا شد.

«بلوک ۹، خروجی ۲» برای تصاحب این جوایز معتبر، با ۱۷ فیلم سینمایی از کشورهای مختلف جهان از جمله آمریکا، ایتالیا، بلژیک، آلمان، آلبانی، چک و ... به رقابت پرداخت.

جشنواره بین‌المللی فیلم‌ «کامیرا» که یکی از مهمترین فستیوال‌های فیلم در اروپا به شمار می‌رود؛ هر ساله با حمایت مالی مردم و هنرمندان مستقل ایتالیا برگزار می‌شود و در هر دوره خود، از بهترین فیلم مستقل تقدیر می‌کند که امسال جایزه خود را به سینمای ایران اهدا کرد.

چهاردهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم‌ «کامیرا» با حضور فیلم‌هایی از کشورهای مختلف در چندین بخش رقابتی و غیررقابتی در روزهای ۱ تا ۶ تیرماه جاری (۲۲ تا ۲۷ ژوئن ۲۰۱۵) در شهر ترمولی در ایتالیا برگزار شد.

فیلم سینمایی ۹۸ دقیقه‌ای «بلوک ۹، خروجی ۲» که توسط مؤسسه سینمایی «ستاک فیلم» با مدیریت ستار چمنی‌گل و ویدا صالحی در سطح جهان پخش بین‌المللی می‌شود در نخستین حضور داخلی خود در پنجمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم «شهر» در بخش بهترین بازیگری با بازیگران این فیلم از جمله امیر جعفری، پانته‌آ بهرام، حمیدرضا آذرنگ، الهام کردا کاندید دریافت جایزه بود که در نهایت حمیدرضا آذرنگ توانست تندیس زرین و دیپلم افتخار بهترین بازیگر نقش مکمل مرد این جشنواره را از آن خود کند.

عوامل فیلم سینمایی «بلوک ۹، خروجی ۲» عبارتند از: نویسنده و کارگردان: علیرضا امینی، مدیر فیلمبرداری: اسماعیل آقاجانی، تدوین: حمید سلیمیان، صدابردار: محمود خرسند، موسیقی: امیر توسلی، طراح صحنه و لباس: یوسف قوچانی، بازیگران: امیر جعفری، پانته‌آ بهرام، حمیدرضا آذرنگ، الهام کوردا، بازیگر کودک ستایش محمودی، مشاور امور رسانه‌ای: منصور جهانی، پخش‌کننده: ستاک فیلم و تهیه‌کننده: محمدرضا شریفی‌نیا و علیرضا امینی.