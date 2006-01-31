زمان خروج نظاميان ژاپني از عراق اعلام شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، روزنامه سانكي شيمبون كه از نزديك مسائل امنيتي ژاپن را پوشش مي دهد، بدون ذكر نام منابع خود گزارش داد كه گروه 600 نفره سربازان ژاپني كه امور انساندوستانه را در شهر سماوه در جنوب عراق برعهده دارن،د خروج از عراق را از ماه مارس آغاز خواهند كرد .



جونيچيرو كويزومي نخست وزير ژاپن اين خبر را پس از هماهنگي با انگليس ، استراليا كه كار تامين امنيت سربازان ژاپني را بر عهده دارن،د اعلام خواهد كرد .



اين سربازان كه طبق قانون اساسي مسالمت آميز ژاپن ، از بكارگيري سلاح خود منع شده اند، تاكنون هيچ تلفاتي طي انجام ماموريت كمك رساني و انساندوستانه خود در عراق نداشتند .



در ماه دسامبر، ژاپن مدت ماموريت نيروهاي خود در عراق را به مدت يكسال ديگر تمديد كرد؛ با نظر به اينكه از اواسط سال جاري ميلادي عقب نشيني نيروهاي خود رااز اين كشور آغاز مي كند .

بيشترمردم ژاپن مخالف استقرار نيروهاي اين كشور در عراق هستند، با وجود اينكه شهر سماوه(محل استقرار ژاپني ها) از مناطق نسبتا امني در عراق به شمار مي رود.