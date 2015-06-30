اوقات فراغت در مناطق ویژه اجتماعی یزد ساماندهی شود

به گزارش خبرنگار مهر، مجید جوادیان ‌زاده، پیش از ظهر امروز در دومین جلسه کمیته ساماندهی اجتماعی، فرهنگی و امنیتی مناطق ویژه اجتماعی استان یزد اظهار داشت: حال که مناطق ویژه اجتماعی شکل گرفته و توسعه یافته اند، باید به رسمیت شناخته شوند و دستگاه های مرتبط باید در هر بخش برای این مناطق برنامه داشته باشند.

وی با اشاره به فرا رسیدن فصل تابستان و وجود آمار قابل توجهی از کودکان و نوجوانان در این مناطق تصریح کرد: مقوله اوقات فراغت باید در این مناطق نیز ساماندهی شود.

جوادیان زاده با تاکید بر اینکه مردم این مناطق نیز مانند دیگر مردم حق استفاده از امکانات را دارند، خاطرنشان کرد: دستگاه های مختلف اجرایی استان یزد باید با هماهنگی، برای اوقات فراغت این قشر از جامعه برنامه‌ ریزی کنند.

جوادیان‌زاده افزود: مناطق ویژه اجتماعی استان یزد به لحاظ زیرساخت و امکانات در محدودیت هستند و در مقایسه با سایر مناطق، از فقر فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی رنج می‌برند.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری یزد با اشاره به مصوبات اخیر شورای اجتماعی کشور خاطرنشان کرد: دستگاه های اجرایی استان یزد باید برای اجرای این مصوبات در بخش استانی، اهتمام کنند.

وی همچنین از دستگاه‌ های عضو این کمیته خواست تا برنامه‌ های خود را برای طرح اوقات فراغت مناطق ویژه اجتماعی استان یزد به دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری یزد ارائه دهند تا برای تصویب نهایی در ستاد ساماندهی امور جوانان استان یزد مطرح شود.