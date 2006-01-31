ليگ برتر كيفيت پاييني دارد// من پرسپوليس را كوچك نكردم

سرمربي تيم شهيد قندي يزد در گفت وگو با خبرنگار"مهر"در اصفهان با بيان اين مطلب اظهار داشت: به نظر من كيفيت رقابت هاي ليگ برتر در دوره سوم بسيار بالاتر از دوره فعلي بود و اين به هيچ وجه شايسته فوتبال ما نيست.

جلالي همچنين با اشاره به شكست تيمش مقابل سپاهان نوين و حذف از جام حذفي گفت: ابتدا قصد داشتيم ازرقابت هاي جام حذفي انصراف دهيم اما بعد به اين نتيجه رسيديم كه جام حذفي بهترين فرصت است تا از بازيكنان اميد بهره بگيريم تا عيار آنها جهت بهره گيري در ليگ برتر مشخص شود.



جلالي همچنين تيم سپاهان نوين را تيمي خوب و با انگيزه توصيف كرد و خاطرنشان ساخت :عليرغم شكست مقابل تيم جوان سپاهان نوين اطلاعات بسيار خوبي از لحاظ فني نسبت به برخي بازيكنان كه كمتر در ليگ برترمورد استفاده قرار گرفته اند به دست آورديم كه اين مساله در ادامه رقابت هاي ليگ برتر به ما كمك مي كند.

جلالي با بيان اينكه هدفش از حضور درتيم شهيد قندي حفظ اين تيم درليگ برتر است اظهار داشت: مجموعه باشگاه و كادر فني تمام تلاش خود را در جهت بقاي شهيد قندي يزد در دوره پنجم ليگ برتر به كار بسته اند.من به تمام مردم يزد قول مي دهم تيم شهيد قندي را درليگ برتر حفظ كنم.

جلالي برخي مصاحبه هايي كه از قول وي پيش از بازي مقابل پرسپوليس در مطبوعات به چاپ رسيده بود را تكذيب كرد و خاطرنشان كرد: من هيچ گاه در طول دوران مربيگري خود شخصيت تيم مقابل را قبل و بعد از بازي پايين نياورده ام اما نمي دانم برخي مصاحبه ها پيرامون بازي پرسپوليس چرا به كذب از قول من به چاپ رسيد درحالي كه من اصلا نگفته بودم به اين تيم پنج گل مي زنيم. در هر صورت نمي دانم چرا برخي شيطنت مي كنند در حالي كه من اصلا پرسپوليس را كوچك نكردم.