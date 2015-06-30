کتابخانه دیجیتال نسخ خطی در اردبیل راه اندازی شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیف الله مدبر بعد از ظهر سه شنبه در نشست قفقازشناسی با محوریت آشنایی با گنجینه نسخ خطی ایرانی اسلامی گرجستان گفت: نسخ خطی و اسناد تاریخی هویت و شناسنامه یک ملت هستند.

وی با بیان اینکه نسخ خطی در برهه های زمانی مختلف دست خوش ناملایمات قرار می گیرد، افزود: برای نسخ خطی و اسناد تاریخی، پول های کلانی در سطح بین الملل رد و بدل می شود؛ چراکه با این اسناد می توان سرنوشت یک ملت را متزلزل کرد.

مسئول نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی تصریح کرد: اردبیل جایگاه قابل توجهی در نسخ خطی دارد چراکه رشد نسخ خطی در دوره صفویه چشمگیر بوده و در این دوره قدم های محکمی جهت حفاظت از نسخ برداشته شده است.

به گفته مدبر در دوران صفویه کتاب های نفیس خطی به اردبیل فرستاده می شد و در کتابخانه شیخ صفی اردبیل نگهداری می شد.

وی با بیان اینکه ۱۲ هزار نسخه خطی در حمله استالین به ایران به لنینگراد انتقال یافته است، اظهارامیدواری کرد: اردبیل و دانشمندان اردبیلی کتابخانه دیجیتال آن نسخ و کتب را در اردبیل راه اندازی کنند.

مدبر با بیان اینکه چهار هزار جلد کتاب از دارالسلطنه تبریز به طفلیس و سن پترزبورگ منتقل شده است، افزود: این چهار هزار جلد نسخه خطی در یک مجموعه بصورت مناسب نگهداری می شود و در ایران نیز در چند سال اخیر قدم های خوبی در زمینه نگهداری نسخ خطی برداشته شده است.

مسئول نهادنمایندگی رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی اضافه کرد: طی مصوبه دانشگاه محقق اردبیلی، دانشجویانی که نسخ خطی را برای پایان نامه خود انتخاب کنند مورد حمایت قرار می گیرند.

برگزاری نمایشگاه اسناد تاریخی گرجستان در اردبیل

در این نشست رئیس دفتر توسعه فرهنگی آذربايجان دانشگاه محقق اردبیلی نیز با بیان اینکه اردبیل بیشترین مرز را با جمهوری آذربایجان و منطقه قفقاز دارد، گفت: در طول سالیان متمادی روابط فرهنگی میان اردبیل و آذربایجان و قفقاز وجود داشته است.

سجاد حسینی اردبیل را مهمترین استان کشور در خصوص بسط مطالعات قفقازشناسی دانست و به ضرورت برگزاری نشست هایی با محوریت تاسیس و راه اندازی رشته های دانشگاهی در زمینه قفقازشناسی تاکید کرد.

وی با تاکید به ضرورت حفاظت نسخ خطی و اسناد تاریخی یادآور شد: طی ماه های گذشته در چارچوب جریان نسخ خطی و اسناد تاریخی آرشیوی، نمایشگاه نسخ خطی در اردبیل برگزار شده است.

وی از تلاش برای برگزاری نمایشگاه اسناد تاریخی ایرانی در گرجستان در اردبیل خبر داد و بر افزایش سطح آگاهی و شناخت جامعه نسبت به اسناد و نسخ خطی تاکید کرد.

حسینی افزود: گرجستان در ظاهر برای ما سرزمینی غریب و ناآشنا است، ولی با مطالعه بیشتر در می یابیم در گذشته یکی از ایالت های ایران بوده و از دوران صفوی به بعد، میان ایران و گرجستان پیوندهای عمیقی وجود داشته است.

رئیس دفتر توسعه فرهنگی آذربايجان دانشگاه محقق اردبیلی با بیان اینکه والی نشین گرجستان در دوره صفوی جزو چهار والی نشین برتر کشور بوده است، اضافه کرد: به تبع وابستگی گرجستان به ایران در زمان گذشته، بسیاری از آثار و نسخ خطی موجود است که یا در گرجستان ایجاد شده و یا در طول تاریخ از ایران به گرجستان منتقل شده است.