به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، مراسم تشییع جنازه «هشام برکات» دادستان کل مصر امروز سه شنبه در قاهره برگزار شد و عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر در آن شرکت نمود.

بر اساس این گزارش، السیسی در جریان این مراسم تصریح کرد: خون «هشام برکات» به گردن پلیس، ارتش، دستگاه قضا و رسانه‌هاست.

وی ادامه داد: قول می دهم قوانین سخت و قاطعانه ای به منظور جلوگیری از تکرار چنین حوادث و اقدامات تروریستی در مصر وضع شود.

گفتنی است، هشام برکات دادستان کل مصر روز گذشته به دنبال انفجار خودرو حامل وی در منطقه «نصر» در قاهره به شدت زخمی و به دلیل شدت جراحات وارده در بیمارستان کشته شد.