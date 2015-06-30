۹ تیر ۱۳۹۴، ۱۵:۴۳

عبدالفتاح السیسی در مراسم تشییع جنازه دادستان کل مصر؛

خون «هشام برکات» به گردن ارتش، دستگاه قضا و رسانه‌های مصر است

رئیس‌جمهور مصر در سخنانی در مراسم تشییع جنازه دادستان کل این کشور که در جریان حمله تروریستی به خودرو حامل وی در قاهره کشته شد، تصریح کرد: خون برکات به گردن پلیس، ارتش، دستگاه قضاست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، مراسم تشییع جنازه «هشام برکات» دادستان کل مصر امروز سه شنبه در قاهره برگزار شد و عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر در آن شرکت نمود.

بر اساس این گزارش، السیسی در جریان این مراسم تصریح کرد: خون «هشام برکات» به گردن پلیس، ارتش، دستگاه قضا و رسانه‌هاست.

وی ادامه داد: قول می دهم قوانین سخت و قاطعانه ای به منظور جلوگیری از تکرار چنین حوادث و اقدامات تروریستی در مصر وضع شود.

گفتنی است، هشام برکات دادستان کل مصر روز گذشته به دنبال انفجار خودرو حامل وی در منطقه «نصر» در قاهره به شدت زخمی و به دلیل شدت جراحات وارده در بیمارستان کشته شد.

