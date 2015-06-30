  1. استانها
  2. زنجان
۹ تیر ۱۳۹۴، ۱۷:۵۴

ریزگردها از آسمان زنجان رفتند

ریزگردها از آسمان زنجان رفتند

زنجان- رئیس اداره پایش و نظارت هوای اداره کل محیط‌زیست استان زنجان گفت: آسمان زنجان پس از حضور چند روزه ریزگردها امروز پاک شد.

علی اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر، به وضعیت آسمان زنجان اشاره کرد و افزود: در حال حاضر وضعیت هوای استان زنجان در وضعیت سالم و استاندارد قرار دارد. 

رئیس اداره پایش و نظارت هوای اداره کل محیط‌زیست استان زنجان، اظهار داشت: ریزد گردها از کشور عراق وارد استان زنجان می‌شود و از پنجشنبه گذشته نیز وارد استان شده بودند ولی امروز با توجه گزارش ایستگاه پایش کیفیت شاخص ۸۸pmاست و شاخص استاندارد هوا ۱۰۰pmاست.

اسدی تاکید کرد: ذرات معلق کوچک‌تر از ۲.۵ میکرون عامل اصلی شرایط ناسالم بوده است.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه جهت باد استان زنجان در بهار، جنوب غربی است، احتمال اینکه بازهم شرایط نفوذ ریزگرد را داشته باشیم وجود دارد و در شرایط ناسالم به گروه‌های حساس ازجمله بیماران، کودکان و زنان باردار توصیه می‌شود که از تردد در خیابان‌ها خودداری کنند.

رئیس اداره پایش و نظارت محیط‌زیست استان زنجان، گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون آسمان زنجان هفت روز هوا ناسالم برای افراد حساس و یک روز ناسالم برای عموم مردم داشته است.

کد مطلب 2848476

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها