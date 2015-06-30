به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز سه شنبه مراسم تودیع و معارفه سرپرست دانشگاه هنر اصفهان برگزار و مصطفی کیانی به عنوان سرپرست جدید دانشگاه هنر اصفهان معرفی و از خدمات فرهنگ مظفر سرپرست سابق تجلیل شد.

عبدالحسین فریدون در این مراسم، مدیریت در دانشگاه را بسیار متفاوت از دیگر ارگان‌ها برشمرد و اظهار داشت: با توجه به اینکه مدیریت دانشگاه‌ها وابسته به کار گروهی است بالطبع نیازمند هماهنگی‌های لازم میان افراد مختلف است تا از مشکلات یشگیری شود.

وی کیفیت‌بخشی به دانشگاه ها را از مهم‌ترین محورهای مدنظر وزارت علوم در دولت تدبیر و امید برشمرد و ابراز داشت: پاسخگویی دانشگاه‌ها یکی دیگر از سیاست‌های وزارت علوم است بدین معنا که دانشگاه‌ها باید علاوه بر توانمندی در زمیه ارائه راهکار و کمک برای رفع مشکلات و مسایل فرهنگی کشور در زمینه مسایل منطقه ای نیز حرفی برای گفتن داشته باشند و این امر نیازمند پرورش نیروهای متخصص است.

مدیرکل حوزه وزارتی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به اینکه سوق دادن دانشگاه ها به سمت و سوی کارآفرینی از دیگر سیاست های وزارت علوم است، گفت: در این راستا ایجاد دانشگاه های کارآفرین از جمله برنامه‌های دولت است.

وی اضافه کرد: همچنین ایجاد شرایط اقتصادی و اجتماعی مناسب و جذب نخبگان و افراد مستعد، جلوگیری از فرار مغزها، ایجاد ساختار آموزشی و پژوهشی خلاق و خوداتکا در زمینه گسترش علم و دانش در میان گروه‌های مختلف از دیگر سیاست های وزارت علوم قرار گرفته است.

فریدون فعالیت و مشارکت دانشگاه ها در سطح بین المللی را از دیگر محورهای سیاستی وزارت علوم برشمرد و تصریح کرد: از جمله مصادیق بارز این مشارکتها شرکت اساتید و دانشجویان در کنفرانس‌ها و همایش‌های بین‌المللی است و جذب دانشجویان خارجی نیز می تواند در این راستا مدنظر باشد.

وی جایگاه دانشگاه های مختلف استان مانند اصفهان و دانشگاه صنعتی را در سطح کشور خوب ارزیابی کرد و بیان داشت: با توجه به اینکه یکی از محورهای مهم آمایش استان اصفهان مبحث هنر است لازم است دانشگاه هنر نیز با برنامه ریزی‌های اصولی جایگاه واقعی خود را در سطح کشور پیدا و به بین‌المللی شدن دانشگاه ها نیز کمک شایان توجهی کند.

مدیرکل حوزه وزارتی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ادامه داد: بدیهی است که دانشجویان هنر در دنیا تمایل به حضور در دانشگاه هایی را دارند که دارای جاذبه‌های هنری است و بر این اساس داشگاه هنر این شهر، با توجه به ظرفیت های بالقوه این شهر برای جذب توریست می توانند در جذب دانشجویان خارجی بسیار تاثیرگذار عمل کند.

وی با بیان اینکه دانشگاه هنر اصفهان باید با وزارت علوم در این زمینه همکاری کند، گفت: با جذب دانشجویان خارجی علاوه بر ارتباطات بیشتر بین المللی میان دانشگاه ها منبع درآمد مناسبی نیز برای این دانشگاه ها ایجاد می شود.

فریدون با بیان اینکه همچنین ارتقای کمی و کیفی دانشگاه‌ها به تعامل با دانشگاه‌های معتبر جهان مرتبط است، خاطرنشان کرد: اگر قصد توسعه داریم باید با کشورهای توسعه یافته و ارتباط برقرار کنیم و البته نباید این نکته را از نظر دور نگه داریم که در این راه فعالیت های فرهنگی در ارتباط موثر با منطقه و جهان بسیار موثر خواهد بود.