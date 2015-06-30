  1. استانها
  2. فارس
۹ تیر ۱۳۹۴، ۱۶:۰۳

استاندار فارس:

فرهنگ ایثارگری بیش از گذشته موردتوجه باشد

فرهنگ ایثارگری بیش از گذشته موردتوجه باشد

شیراز – استاندار فارس گفت: فرهنگ ایثارگری در استان فارس بیش از گذشته موردتوجه قرار داده شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از اداره كل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری فارس، محمد احمدی در جلسه شورای مشورتی ایثارگران استان بابیان این‌که نظام اسلامی در طول سال‌های گذشته علیرغم تلاش‌های فراوان به دلیل كمبودها، نتوانسته است به‌طور كامل خدمات ایثارگران را جبران كند، اظهار داشت: شورای مشورتی ایثارگران استان باید به‌طور فعال و كاربردی به بررسی مسائل این قشر از جامعه بپردازد.

وی تصریح کرد: رفع مشكلات ایثارگران گاهی بدون نیاز به بودجه و با بهره‌گیری از اختیارات مدیریتی و استفاده از نظرات كارشناسانه ممكن خواهد بود.

استاندار فارس ادامه داد: بهره‌گیری از نظرات اساتید دانشگاه و فرزندان ایثارگران كه بسیاری از آن‌ها افرادی متخصص و توانمند هستند می‌تواند راهگشای شورای مشورتی ایثارگران استان برای رفع مشكلات این قشر باشد.

احمدی با تأکید بر این‌که فرهنگ ایثار باید بیش از گذشته معرفی‌شده و موردتوجه قرار داشته باشد افزود: نام‌گذاری روزی به‌عنوان روز رزمندگان و معرفی شهدای محلات به نسل‌های جوان می‌تواند به تبلیغ و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت یاری رساند.

کد مطلب 2848498

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها