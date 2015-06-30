فرهنگ ایثارگری بیش از گذشته موردتوجه باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از اداره كل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری فارس، محمد احمدی در جلسه شورای مشورتی ایثارگران استان بابیان این‌که نظام اسلامی در طول سال‌های گذشته علیرغم تلاش‌های فراوان به دلیل كمبودها، نتوانسته است به‌طور كامل خدمات ایثارگران را جبران كند، اظهار داشت: شورای مشورتی ایثارگران استان باید به‌طور فعال و كاربردی به بررسی مسائل این قشر از جامعه بپردازد.

وی تصریح کرد: رفع مشكلات ایثارگران گاهی بدون نیاز به بودجه و با بهره‌گیری از اختیارات مدیریتی و استفاده از نظرات كارشناسانه ممكن خواهد بود.

استاندار فارس ادامه داد: بهره‌گیری از نظرات اساتید دانشگاه و فرزندان ایثارگران كه بسیاری از آن‌ها افرادی متخصص و توانمند هستند می‌تواند راهگشای شورای مشورتی ایثارگران استان برای رفع مشكلات این قشر باشد.

احمدی با تأکید بر این‌که فرهنگ ایثار باید بیش از گذشته معرفی‌شده و موردتوجه قرار داشته باشد افزود: نام‌گذاری روزی به‌عنوان روز رزمندگان و معرفی شهدای محلات به نسل‌های جوان می‌تواند به تبلیغ و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت یاری رساند.