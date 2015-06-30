دلایل نیاز آمریکا به توافق هسته ای با ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه سی ان ان آمریکا در گزارشی به بررسی دلایل مفید بودن توافق هسته ای با ایران برای آمریکا پرداخت.

در این گزارش آمده است در حالی که در روزهای آینده مخالفان توافق هسته ای در کنگره و رسانه ها میلیون ها دلار را صرف از بین بردن توافق احتمالی خواهند کرد اما حقیقت این است که این افراد هیچ طرح جایگزینی برای توافق نکردن ندارند و راهکاری را ارائه نمی کنند و فقط انتقاد می کنند.

نویسنده در ادامه به ارائه دلایل خود مبنی بر مفید بودن توافق هسته ای با ایران می پردازد و مدعی است که دستیابی به توافق هسته ای با ایران موجب خواهد شد تا جنگ با داعش برای آمریکا و متحدانش تسهیل شود و بهتر پیش برود.

آخرین دلیل نویسنده در خصوص اهمیت دستیابی به توافق هسته ای با ایران اینگونه اعلام شده است: توافق هسته ای با ایران گزینه های آمریکا در منطقه برای کاهش نرمش در برابر دولت های عرب اقتدارگرا که با وجود متحد آمریکا بودن موجب گسترش افراط گرایی شده اند را افزایش خواهد داد.