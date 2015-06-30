کتابخانه مجلس بهترین مرجع برای تدوین تاریخ سیاسی کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی حداد عادل امروز در مراسم معارفه محمدرضا مجیدی رئیس جدید کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی که در تالار تشریفات ساختمان مشروطه مجلس برگزار شد، گفت: تأسیس کتابخانه در کنار مجلسها در دنیا به این دلیل است که کار قانونگذاری دشوار است و احتیاج به مطالعه و منابع دارد و این موضوعات باعث شده که کتابخانه در کنار قوه مقننه تشکیل شود تا در تدوین قانون موثر باشد و نمونه آن کتابخانه کنگره آمریکا است.
وی افزود: اما بعضا فعالیت این کتابخانهها به نیت اولیه محدود نشده و کتابخانه کنگره به کتابخانهای سنتگذار در همه جهان تبدیل شده و شیوه این کتابخانه به مرجعی برای همه کشورها تبدیل شده و فوق ظرفیت مجلس آمریکا است.
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: در ایران اسلامی نیز این اتفاق افتاده و کتابخانه مجلس از نظر پژوهشگران شناخته شده، اما برای خود نمایندگان مجلس قدری ناشناخته است که باید کتابخانه خدماتی به نمایندگان ارائه کند؛ البته بخشی در کنار پارلمان تاسیس شده تا دسترسی نمایندگان را به کتابخانه مجلس تسهیل کند.
کتابخانه مجلس متعلق به همه حوزه ها و دانشگاههاست
حداد عادل افزود: کتابخانه مجلس متعلق به تمام حوزهها و دانشگاهها است و علما و فضلا کتابهای خود را به این کتابخانه اهدا کردهاند. باید توجه داشت کتاب کالایی نیست که بین وراث تقسیم شود و در دنیا کتابخانههای شخصی مردم هسته اولیه تشکیل کتابخانه عمومی را تشکیل میدهند و به دلیل اینکه کتابخانه مجلس مکانی پایدار و قابل اطمینان است، بسیاری از مردم کتابهای خود را به این کتابخانه تحویل میدهند.
وی اظهار داشت: در کتابخانه مجلس کتابهایی پیدا میشود که در هیچ کتابخانهای موجود نیست و بزرگانی از تاریخ ایران کتابهای خود را به کتابخانه مجلس اهدا کردند و شاید یکی از کارهای آقای دکتر مجیدی این باشد که فهرست یا گزارشی از اهداکنندگان کتاب به کتابخانه مجلس تهیه کنند؛ حتی نسخههای خطی با آثار هنری مانند نقاشی کمالالملک به این کتابخانه اهدا شده است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با تبریک به رئیس جدید کتابخانه مجلس گفت: از آقای دکتر لاریجانی و هیات رئیسه مجلس به دلیل توجه به امور کتابخانه مجلس تشکر میکنم، به همه کارکنان کتابخانه عرض میکنم این گنجینهای که در اختیار شماست، متعلق به مردم ایران است و حتی کتابخانه ملی به اندازه این کتابخانه دریافت کننده ذخایر و میراث مکتوب نبوده است.
وی افزود: دکتر لاریجانی نکته مهمی را اظهار داشت و آن این بود که کتابخانه مجلس بهترین مرجع برای تدوین تاریخ سیاسی کشور است؛ در دورانهای بسیار مجلس محل ارتباطات مردم کشور بوده است و امیدوارم این مکاتبات منظم شود و نور تازه ای به تاریخ ایران اسلامی تابیده شود.
حداد عادل خاطرنشان کرد: کتابخانه ایرانشناسی گنجینه مهم دیگری است که در اختیار کتابخانه مجلس است و صاحبنظران میدانند چه کسانی در مجلس سنا سنگ بنای این کتابخانه را نهادند و چه کسانی کتابدار این مجموعه بودند و شاید کتابهایی در تاریخ و تمدن ایران که در قرن بیستم در کشورهای مختلف چاپ شده، وجود داشته باشد که در هیچ مجموعهای یافت نشود.
رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس یادآور شد: با آرزوی توفیق برای دکتر مجیدی در مدیریت کتابخانه مجلس امیدوارم اجازه ندهند، کتابها و آثار این مجموعه گرانبها هویت خود را از دست بدهد تا ساختمان مورد نظر برای کتابخانه و موزه احداث شود تا در آن مکان به خوبی حفظ شوند.
