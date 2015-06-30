به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، «تس گریتسن» رمان نویس و پزشک بازنشسته که ادعا کرده بود فیلمنامه «جاذبه» برداشتی از رمان او به همین نام است و این دو کمپانی میلیون ها دلار به او بدهکار هستند، با رد شدن ادعایش برای دومین بار در دادگاه فدرال از شکایت خود دست می‌کشد.

گریتسن در سال ۱۹۹۹ کلیه حقوق رمان «جاذبه» به مبلغ ۱ میلیون دلار را به بخشی از کمپانی «نیولاین» که بعدها بخشی از کمپانی «برادران وارنر» شد، واگذار کرده بود. گریتسن ادعا کرده بود که کمپانی نیولاین تعهد داشت که ۲.۵ در صد از سود خالص این فیلم را به او بپردازد. این فیلم در سال ۲۰۱۴ برنده ۷ جایزه اسکار شد و بیش از ۷۰۰ میلیون دلار فروش داشت.

گریتسن درباره این موضوع در وبلاگ خودش نوشت: خسارت های مالی و روحی که من باید برای این ادامه این دعوا بپردازم و شرایط موجود، من را مجبور می‌کند که در مورد این موضوع بیش از این تلاش نکنم.

اولین بار دادگاه در ماه ژانویه ادعای او را رد کرده بود، اما وی تقاضای تجدید نظر کرد و اوایل این ماه برای بار دوم این ادعا از سوی دادگاه رد شد.