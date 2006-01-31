شاعران ما با عقيده و جوشش وارد صحنه ادبيات شدند / " ادبيات انقلاب " مديون خود انقلاب است

اين شاعرمعاصردرگفت و گو با خبرنگار فرهنگ وادب مهر، با بيان اين مطلب افزود : درشروع انقلاب عده اي ازدوستان شاعرحركت هايي را آغاز كردند و ازبركت انقلاب تحول شگرفي درادبيات به وجود آمد . ازجمله كساني كه حركت را با زبان شاخص خودشان شروع كردند سيد حسن حسيني ، نصرالله مرداني ، قيصر امين پور ، محمد خليل جمالي " مذنب " و ... بودند كه با شروع انقلاب وارد ميدان شدند و نسل بعد هم ادامه دهنده اين راه شد .

احد ده بزرگي خاطرنشان كرد : حركت اوليه دراوايل انقلاب تصوير و تركيبات بود و بعدها با ساده گويي ادامه يافت ؛ تا امروز كه هر كدام ازجوانها يك راهي را انتخاب كرده اند . كساني كه از ابتدا شروع كردند ، با دلشان وارد صحنه شدند يعني اشعاربا عقيده و جوششي مي سرودند .

مبدع شبهاي شعر عاشورا در شيراز ، يادآور شد : " ادبيات انقلاب " مديون خود انقلاب است . بعد ازانقلاب ، كتابهاي متعددي به چاپ رسيد و شاعران هم در زاويه هاي مختلفي فعاليت كردند ، براي مثال حميد سبزواري درقصيده ، مشفق كاشاني در غزل ، سيد حسن حسيني و قيصرامين پور در رباعي و دوبيتي ، نصرالله مرداني در غزل حماسه ، جمالي درعشق وعرفان و علي معلم دامغاني در حوزه مثنويهاي بلند فعال شدند كه امروز مي توانيم با جرات و سربلند بگوييم انقلاب در شعر حركتي ماندگارايجاد كرد .

وي درخصوص ادامه شعرانقلاب و رويكرد آرامانگرايانه اين نوع شعربه مهر گفت : كساني كه با دلشان سرو كاردارند و اشعارشان برعقيده استواراست يقينا دراين راه حركت كرده و اشعارشان نيزادامه خواهد شد .

اين شاعرمعاصر تصريح كرد : هيچ وقت شاعرازفطرت خود نمي تواند جدا باشد ، شعرانقلاب و شعرآييني شعردل است ، البته امروزه اشعاري با فرمهايي مانند " غزل فرم " يا مدرن وارد بازار شده است اما آنچه ماندگاراست زبان دل و فطرت خود انسانهاست .

احد ده بزرگي در پايان گفت وگو با مهر ، ياد آور شد : مثلا غزل فرم امروز با يك سري بازي با واژه ها ، جوابگوي ادبيات ديرين ما نخواهد بود ، مسلما آنهايي كه با دل سرو كار دارند هميشه در طول تاريخ موفق بوده وهستند و حضورخواهند داشت ، ممكن است موج هايي بيايند و تلقين شوند ولي پايدار نخواهد بود ؛ بلكه پايداركساني هستند كه از دلشان و زمانشان جدا نبوده و فرزند زمان و خصال خويشتن هستند .