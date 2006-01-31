  1. سیاست
۱۱ بهمن ۱۳۸۴، ۱۱:۱۶

در يك گفت وگوي تلفني؛

روساي جمهوري ايران و تركمنستان آخرين تحولات منطقه اي و بين المللي را بررسي كردند

دكتر محمود احمدي نژاد و صفرمراد نيازف روساي جمهوري اسلامي ايران و تركمنستان در گفت وگوي تلفني بر لزوم ارتقاي سطح روابط دو جانبه تاكيد كردند.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، رئيس جمهوري اسلامي ايران در اين گفت وگوي تلفني با اشاره به وجود ظرفيت هاي فراوان براي تقويت و استحكام روابط دو جانبه گفت: ايران و تركمنستان با توجه به سطح روابط خوب و جايگاهي كه در منطقه دارند، مي توانند با رايزني هاي نزديكتر از گذشته حداكثر منافع دو كشور را به گونه اي كه همه مردم منطقه از آن بهره مند شوند، تامين كنند.

در اين گفت وگوي تلفني، روساي جمهوري دو كشور ضمن بررسي آخرين تحولات منطقه و بين المللي درباره راهكارهاي ارتقاي همكاري هاي دو جانبه بويژه در بخش انرژي تبادل نظر كردند.

رئيس جمهور تركمنستان همچنين از دكتر احمدي نژاد براي سفر به اين كشور دعوت كرد و گفت: تركمنستان مشتاقانه منتظر است تا در سفر آينده شما به عشق آباد افق هاي جديد در روابط رو به گسترش دو كشور گشوده شود.

دكتر احمدي نژاد نيز ابراز اميدواري كرد با فراهم شدن مقدمات اين سفر، در ديدار آينده وزير امور خارجه كشورمان از تركمنستان اوايل سال آينده به عشق آباد سفر كند.

