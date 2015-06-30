هوای تهران ناسالم است

دکتر وحید حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس اطلاعات رسیده از ایستگاه های سنجش آلودگی هوای شهر تهران، غلظت تمام آلاینده ها به جز ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون و درات معلق کمتر از ۱۰ میکرون نسبت به روز گذشته کاهش داشته است.

به گفته وی، در حال حاضر میانگین غلظت به لحاظ آلاینده ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون در بیشتر ایستگاه ها از حد مجاز فراتربوده و شاخص کیفیت هوا در حال حاضر در شرایط نا سالم است.

مدیرکل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران تصریح کرد: در حال حاضر ایستگاه پارک قائم با ایستادن شاخص ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون روی عدد ۱۶۳ آلوده ترین منطقه پایتخت است.

حسینی اظهار داشت: پیش بینی هواشناسی برای فردای پایتخت حاکی از آسمانی صاف در پاره ای نقاط همراه با غبار محلی و در شهر های جنوبی همراه با باد و گرد و خاک است. به این ترتیب انتظار می رود هوای پایتخت در شرایط نا سالم باقی بماند.

وی تصریح کرد: اثرات بهداشتی آلاینده ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون در منطقه ناسالم برای گروه‌های حساس شامل افزایش احتمال علائم تنفسی در افراد حساس، تشدید بیماری قلبی و ریوی، مرگ و میر زودرس در افراد مبتلا به بیماریهای قلبی - ریوی و افراد مسن است لذا توصیه می شود در منطقه ناسالم این افراد فعالیت های طولانی مدت در فضای باز را کاهش دهند.