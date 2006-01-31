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۱۱ بهمن ۱۳۸۴، ۱۲:۰۱

توصيه سازمان بهداشت جهاني به دولت ها ؛

بازارهاي سنتي به منظور جلوگيري از شيوع آنفلوآنزاي مرغي پاكسازي شوند

بازارهاي سنتي به منظور جلوگيري از شيوع آنفلوآنزاي مرغي پاكسازي شوند

سازمان بهداشت جهاني با ابراز نگراني از گسترش آنفلوانزاي مرغي به دولت ها توصيه كرد: اقدامات جدي تري در جهت پاكسازي بازارهاي سنتي صورت دهند.

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، كارشناسان سازمان بهداشت جهاني اخيرا از چندين بازار بازرسي به عمل آوردند و دريافتند كه استانداردهاي بهداشتي به ويژه در بخش توليد و توزيع مرغ و طيور كمتر رعايت مي شود كه اين امر موجب نگراني است.

به عقيده الكساندر وان هيلدبرند ، مشاور بهداشت سازمان بهداشت جهاني ، شرايط كنوني بازار مي تواند موجب گسترش ويروس 1N5H شود و جان مصرف كنندگان را تهديد كند.

به گزارش مهر ، تاكنون 14 نفر در اندونزي به دليل ابتلا به بيماري آنفلوآنزاي مرغي جان باخته اند كه يكي از عوامل جدي ابتلاي آنان ، سيستم ضعيف بهداشتي در حمل و نقل مرغ و طيور است.

سازمان بهداشت جهاني به دنبال دريافت گزارشاتي از عدم رعايت كامل بهداشت در بازار پرندگان كشورهاي گوناگون و فقدان تجهيزات لازم و كافي به منظور حفظ آنان در سردخانه و تست افرادي كه در تماس با پرندگان هستند ، به تمام كشورها توصيه كرد:  اقدامات لازم را انجام دهند و تا حد امكان از برپايي بازارهاي خياباني جلوگيري كرده و خريد و فروش پرندگان را به مراكز خاص تحت نظارت منتقل نمايند.

کد مطلب 284859

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