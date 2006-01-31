بازارهاي سنتي به منظور جلوگيري از شيوع آنفلوآنزاي مرغي پاكسازي شوند

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، كارشناسان سازمان بهداشت جهاني اخيرا از چندين بازار بازرسي به عمل آوردند و دريافتند كه استانداردهاي بهداشتي به ويژه در بخش توليد و توزيع مرغ و طيور كمتر رعايت مي شود كه اين امر موجب نگراني است.

به عقيده الكساندر وان هيلدبرند ، مشاور بهداشت سازمان بهداشت جهاني ، شرايط كنوني بازار مي تواند موجب گسترش ويروس 1N5H شود و جان مصرف كنندگان را تهديد كند.

به گزارش مهر ، تاكنون 14 نفر در اندونزي به دليل ابتلا به بيماري آنفلوآنزاي مرغي جان باخته اند كه يكي از عوامل جدي ابتلاي آنان ، سيستم ضعيف بهداشتي در حمل و نقل مرغ و طيور است.

سازمان بهداشت جهاني به دنبال دريافت گزارشاتي از عدم رعايت كامل بهداشت در بازار پرندگان كشورهاي گوناگون و فقدان تجهيزات لازم و كافي به منظور حفظ آنان در سردخانه و تست افرادي كه در تماس با پرندگان هستند ، به تمام كشورها توصيه كرد: اقدامات لازم را انجام دهند و تا حد امكان از برپايي بازارهاي خياباني جلوگيري كرده و خريد و فروش پرندگان را به مراكز خاص تحت نظارت منتقل نمايند.