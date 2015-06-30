مشکلات کارگران و صاحبان معادن ذغال سنگ رامیان برطرف شود

به گزارش خبرنگار مهر، جواد صادقلو فرماندار شهرستان رامیان عصر سه شنبه در دیدار با مدیرعامل شرکت صنعتی و معدنی شمال شاهرود، تصریح کرد: حل مشکل صنعت ذغال سنگ باید به گونه ای باشد که هم مشکلات کارگران و هم مشکلات صاحبان معادن در نظر گرفته شود.

وی تاکید کرد: حفظ اشتغال موجود و تامین معیشت کارگران اولویت پیگیری فرمانداری است و همزمان پیگیر امورات مربوط به معادن در حل و فصل مشکلات اداری آنها از جمله ادارت تامین اجتماعی و منابع طبیعی و برق و ... هستیم.

علی نصیری مدیرعامل شرکت صنعتی و معدنی شمال شاهرود در این دیدار، پیرامون موضوعات مختلفی همچون مطالبات معدن کارگران، معادن بالادست رامیان و حق بیمه و مجوز حفر تونل های جدید صحت کرد و گفت: قبل از دیدار با فرماندار این شهرستان با کارگزاران معدن صحبت و تفاهم کردیم که در هفته دوم هر ماه یک ماه از حقوق معوق آنان را پرداخت کنیم.

وی ادامه داد: به کارگران معدن شمال شرق دو ماه فرصت دادیم تا برای تولید زغال کیفی تلاش کنند و در غیر اینصورت آنان را از معدن ملچ آرام به معدن قشلاق آزادشهر منتقل می کنیم و به کارگران و اداره کار شهرستان رامیان نیز قول دادیم طرح طبقه بندی مشاغل سخت و زیان آور برای کل کارگران معدن اجرایی کردیم و جلسات ماهیانه منظمی را با کارگران معدن برگزار کنیم.

نامبرده افزود: در نظر داریم مطالعات معوق خود را از شرکتهای تابعه ذوب آهن دریافت کنیم و پرداخت مطالعات معوق کارگران خود را صورت داده و همجنین به دنبال اخذ مجوزهای جدید از منابع طبیعی برای حفر دهنه های حدید ذغالی جهت توسعه کیفی و کمی ذغالهای تولیدی خود هستیم.

مدیرعامل شرکت صنعتی ومعدن شمال شرق در پایان گفت: دست یاری خود را به سوی اداراتی همچون منابع طبیعی و تامین اجتماعی دراز کرده ایم تا یاری رسان ما در جهت حفظ اشتغال موجود باشند.

در پایان مقرر کردیم که شرکت صنعتی شمال شرق در مورخه ۱۰ الی ۱۵ هر ماه یک ماه حقوق پرداخت نماید با اسن شرط که ظرف دو ماه آینده طرح توسعه تولید ذغال کیفی محقق گردد.

شبکه آب رسانی شهرستان رامیان فرسوده شده است

معاون مهندسی و توسعه آب و فاضلاب شهری استان گلستان هم در نشستی در رامیان با اشاره به مشکل قدمت و فرسودگی شبکه آبرسانی در سطح شهرستان رامیان تصریح کرد: مخازن آب شرب و تاسیسات مربوط به آن نیز دارای قدمت بالایی بوده و لازم است برای بازسازی آن هزینه هایی انجام شود. این هزینه ها نیز بالاست و با توجه به وضعیت اعتباری این شهرستان ضروری است تدابیر مناسب تری اندیشیده شود.

ابوالفضل رحیمی افزود: طبق روال سالیان گذشته بحث اصلاح شبکه های فرسوده و انشعابات قدیمی را در دستور کار داریم تا جلوی تلفات و هدررفت آب را بگیریم. لازم می دانم بیان کنم امسال در سه طرح مسکن مهر شهرستان رامیان بحث آبرسانی آنها را کامل کرده و تمام این ساختمانها و واحدهای می توانند از آب شرب سالم و بهداشتی بهره مند گردند.

وی تصریح کرد: با توجه به افت سطح آب زیرزمینی و کاهش نزولات جوی همت مردم در استفاده صحیح و بهینه از آب شرب بیش از پیش احساس می شود و مردم و شهروندان گرامی بدانند قیمت تمام شده آب، حداقل ۵ برابر هزینه ای است که به طور متوسط پرداخت می شود و از این رو صرفه جویی و استفاده بهینه لازم و ضروری است.

وی در پایان یادآوری کرد: نکته بسیار کلیدی اینجاست که بدانیم آب قابل تولید نیست و فقط قابل استعمال است و بشر با دانش آموزی نتوانسته است قطره ای آب تولید کند و حتما باید به این امر توجه شایانی کنیم که از آب بهره برداری و استفاده صحیح کنیم.