  1. جامعه
  2. محیط زیست
۹ تیر ۱۳۹۴، ۱۷:۵۶

وظیفه در گفتگو با مهر:

فردا دمای تهران ۴۱ درجه می شود/ تداوم گرد و خاک در برخی استان‌ها

فردا دمای تهران ۴۱ درجه می شود/ تداوم گرد و خاک در برخی استان‌ها

مدیرکل پیش بینی وهشدار سریع سازمان هواشناسی بابیان اینکه امروز بیشینه دمای پایتخت ۴۲ درجه بود، گفت: فردا با وجود کاهش نسبی دما در استان‌های شمالی دمای تهران همچنان ۴۱ درجه خواهد بود.

احد وظیفه در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: بر اساس آخرین داده های هواشناسی در سه روز آینده برای استان های واقع در شمال شرق، شرق، جنوب شرق و به ویژه منطقه زابل همچنین در استانهای خوزستان و ایلام وزش باد و گردوخاک پیش بینی می شود.

به گفته وی، طی این مدت در برخی نقاط استان های قم، مرکزی، شمال اصفهان، جنوب تهران و سمنان نیز باد و گرد و خاک پیش بینی می شود.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی اظهار داشت: از بعدازظهر فردا تا ظهر پنجشنبه با شمالی شدن جریانات هوا بارش در استان گیلان و بخش هایی از استان مازندران و کاهش نسبی دما در استانهای ساحلی خزر رخ می دهد.

وی تصریح کرد: در سه روز آینده شرق دریای عمان و در روز چهارشنبه خلیج فارس و در بعدازظهر این روز دریای خزر مواج خواهد بود.

وظیفه افزود: فردا آسمان تهران صاف در پاره ای نقاط همراه با غبار محلی و در شهرهای جنوبی همراه با باد و گرد و خاک است. همچنین، بیشینه و کمینه دمای پایتخت با یک درجه کاهش نسبت به امروز به ترتیب به ۴۱ و ۲۸ درجه سانتیگراد بالای صفر می رسد.

کد مطلب 2848599

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها