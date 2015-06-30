۹ تیر ۱۳۹۴، ۱۷:۵۹

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان منصوب شد

زنجان -رحیم عصفوری به ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری زنجان، طی حکمی از سوی محمد باقر نوبخت معاون رییس جمهوری و رییس سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور، دکتر رحیم عصفوری به ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان منصوب شد.

در این حکم آمده است: از اهم ماموریتها و وظایفی که در این حکم به آن پرداخته شده است، میتوان به هماهنگی و راهبری نظام برنامه ریزی استان در چهارچوب نظام برنامه ریزی کشور، تهیه و تدوین طرح آمایش سرزمینی، تهیه و تدوین برنامه های توسعه استان ، تهیه و توزیع ابلاغ و مبادله موافقتنامه و تخصیص اعتبارات، نظارت بر اجرای طرح تملک دارایی و سرمایه ای استانی و ملی و بررسی صلاحیت و رتبه بندی پیمانکاران، مشاوران و کارشناسان اشاره کرد.

عصفوری پیش از این معاون برنامه ریزی استاندار زنجان بود.

