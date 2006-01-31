ديدار هاشمي رفسنجاني با اعضاي مجمع محققين حوزه علميه قم / سفر هاشمي ويژه بود اما سياسي نبود

سيد حسين موسوي تبريزي در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر"، ديدار رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام با تمامي آيات عظام آن هم بعد از گذشت هشت سال را يكي ديگر از دلايل سياسي شدن سفر هاشمي رفسنجاني به اين استان برشمرد و اظهار داشت : اينكه رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام به سئوالات آيات عظام در خصوص برخي از مسائل سياسي ازجمله پرونده هسته اي پاسخ داده اند، دليل سياسي بودن اين سفر نمي تواند باشد.

وي در ادامه، اين ديدارها را ديداري دوستانه خواند و افزود: اينكه مي گويند اين سفر يك سفر سياسي و در جهت توجيه علماي قم درخصوص پرونده هسته اي ايران در مجامع جهاني بوده است، درست نيست، زيرا رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در سفر دو روزه خود به استان قم، از جمله ديدار با مجمع محققين حوزه علميه قم ، حاضران را به بحث و تبادل نظر در خصوص انديشه هاي سياسي و قرآني امام خميني (ره) تشويق كردند.

موسوي تبريزي با اشاره به شخصيت سياسي هاشمي رفسنجاني گفت: هاشمي رفسنجاني يك شخصيت خاص سياسي است كه در كشور و حتي دنيا شناخته شده است و اين سفر، سفري ويژه و جدا از سفرهاي ديگر وي بود.