به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر"، اين برنامه كه روز پانزدهم بهمن از ساعت 16-14 برگزار مي‌شود، يكي از برنامه‌هاي جنبي نمايشگاه آفتاب عالم تاب است كه با به تصوير كشيدن آثار كودكان و نوجوانان پيرامون انقلاب خميني و انقلاب حسيني همراه خواهد بود. در اين نشست كودكان و نوجوانان ابتدا به تماشاي فيلم مي‌پردازند و سپس با راهنمايي كارشناس، فيلم را مورد نقد و بررسي قرار مي‌دهند.

علاقمندان براي شركت در اين برنامه مي‌توانند با شماره‌هاي 7-88429446 تماس بگيرند يا به آدرس پل سيدخندان، خيابان شهيد يوسف كابلي، خيابان موحد كاشاني، ميدان موحد كاشاني، كاوشكده علمي كودك و نوجوان مراجعه كنند.