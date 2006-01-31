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۱۱ بهمن ۱۳۸۴، ۱۱:۴۱

"زنگ اول، زنگ دوم" كيومرث پوراحمد نقد مي‌شود

كاوشكده علمي كودك و نوجوان با هدف ارتقاء سطح فرهنگ ملي و مذهبي كودكان و نوجوانان برنامه نقد و بررسي فيلم "زنگ اول، زنگ دوم" ساخته كيومرث پوراحمد را برگزار مي‌كند.

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر"، اين برنامه كه روز پانزدهم بهمن از ساعت 16-14 برگزار مي‌شود، يكي از برنامه‌هاي جنبي نمايشگاه آفتاب عالم تاب است كه با به تصوير كشيدن آثار كودكان و نوجوانان پيرامون انقلاب خميني و انقلاب حسيني همراه خواهد بود. در اين نشست كودكان و نوجوانان ابتدا به تماشاي فيلم مي‌پردازند و سپس با راهنمايي كارشناس، فيلم را مورد نقد و بررسي قرار مي‌دهند.

علاقمندان براي شركت در اين برنامه مي‌توانند با شماره‌هاي 7-88429446 تماس بگيرند يا به آدرس پل سيدخندان، خيابان شهيد يوسف كابلي، خيابان موحد كاشاني، ميدان موحد كاشاني، كاوشكده علمي كودك و نوجوان مراجعه كنند.

کد مطلب 284862

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