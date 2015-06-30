آخرین وضعیت طرح تحول نظام سلامت/برخورد باورود پساب صنایع به مزارع

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین صومی سه شنبه در جمع اصحاب رسانه استان با اشاره به آخرین وضعیت طرح تحول نظام سلامت در استان اظهار داشت: برای اجرای برنامه ارتقای سلامت به روستاها و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر شاهد احداث، تجهیز و راه اندازی ۱۵۵ باب خانه بهداشت در مدت زمان کمتر از هشت ماه با هزینه ای بالغ بر ۱۸ میلیارد تومان بودیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز ادامه داد: همچنین انجام تعمیرات اساسی در ۶۵۰ باب خانه بهداشت و ۹۹ باب مرکز بهداشتی و درمانی روستایی، تامین بیتوته پزشکان در ۹۸ مرکز بهداشتی درمانی و روستایی، تامین قریب به ۳۶ هزار و ۱۰۰ قلم تجهیزات پزشکی و اداری برای مراکز بهداشتی، درمانی و خانه های بهداشت از دیگر فعالیت های انجام یافته در این مناطق بوده است.

صومی افزود: تامین پزشکان خانواده به تعداد ۳۹۴ نفر و بهبود میزان پوشش به بالای ۹۶ درصد و تامین ۱۰۰ درصد ماماهای مورد نیاز تیم های سلامت در مناطق روستایی، تامین تمامی داروهای مورد نیاز با اعتبار ۷۱ میلیارد ریال، تامین کلیه مکمل های مورد نیاز مراکز و ارائه خدمات بهداشت دهان و دندان از دیگر خدمات این طرح بوده است.

وی با اشاره به خدمات این دانشگاه برای شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر و حاشیه این شهرها گفت: پوشش حدود ۵۳۰ هزار نفری جمعیت مناطق حاشیه نشین استان با ایجاد و راه اندازی پنج مجتمع سلامت با مشارکت بخش خصوصی، ایجاد حدود ۴۵۰ فرصت شغلی برای فارغ التحصیلان رشته های پزشکی و پیراپزشکی از جمله این عملکرد بوده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز با بیان اینکه در حوزه درمان نیز بر روی هفت هدف تاکید داریم، گفت: کاهش میزان پرداختی بیمار، حمایت از ماندگاری پزشک در مناطق محروم، مقیم پزشک متخصص در بیمارستان، ارتقا کیفیت ویزیت، ارتقای کیفیت هتلینگ، ترویج زایمان طبیعی و نظارت از جمله اهداف حوزه درمان بوده است.

صومی با اشاره ای به میزان کاهش زایمان سزارین گفت: در بخش دولتی شاهد کاهش ۱۲ درصد، دولتی غیردانشگاهی کاهش هشت درصد و خصوصی نیز کاهش یک درصدی بوده ایم.

وی در ادامه با اشاره ای به مجموع پروژه های در دست اجرای علوم پزشکی گفت: در مجموع ۵۸ پروژه با اعتبار ۸۰۵ میلیارد ریالی در دست اجرا است.

با هر گونه ورود پساب کارخانجات به مزارع کشاورزی برخورد می شود

جعفر صادق‌تبریزی، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز نیز در این نشست با اشاره به جلوگیری از ورود پساب به سمت مزارع کشاورزی گفت: در این زمینه در سال گذشته مزارع زیادی در شهر تبریز و بناب معدوم شد و از هرگونه بردن این سبزیجات به بازار های فروش ممانعت شد.

وی با اشاره به اینکه در جلسات مختلف این نکته را به تمامی افراد مربوطه تذکر داده ایم، گفت: اما هم اکنون می توانیم بگوییم که وضعیت بسیار بهتر از سال های گذشته است و قدم های خوبی در این زمینه برداشته شده است.

تبریزی همچنین با اشاره ای به وضعیت افسردگی در استان و اقدامات پیشگیرانه برای آن گفت: بحث افسردگی به عوامل مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بر می گردد و تمامی سازمان ها در خصوص آن مسئولیت هایی دارند البته علوم پزشکی نیز برای مقابله با آن قدم های خوبی برداشته است.

سلامت گوشت های خام باید از دامپزشکی پیگیری شود

حسن آقاجانی، معاونت غذا و داروی علوم پزشکی تبریز در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص سلامت گوشت های عرضه شده در بازار و فاسد بودن آن ها در برخی اوقات گفت: موضوع سلامت گوشت خام باید از دامپزشکی پیگیری شود و این معاونت تنها در خصوص گوشت فرآوری شده مسئول و پاسخگو است.