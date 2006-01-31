توهين به پيامبر اكرم اقدامي براي پنهان كردن ناكاميهاي دشمنان اسلام است// رهبران اسلامي با حضوري آگاهانه از گسترش اقدامات توهين آميز جلوگيري كنند

به گزارش گروه دين و انديشه "مهر" در اين بيانيه آمده است: نسيم بيداري و اتحاد امت اسلامي كه در پي تهاجمات نظامي آمريكا به كشورهاي مسلمان و توطئه هاي رژيم غاصب اسرائيل بيش از پيش رو به تعميم و گسترش است . محافل و لابي هاي استكباري، اروپايي را كه حيات معنوي و فيزيكي آنان وابسته به محافل صهيونيستي و سفارشات تشنج طلبانه سياستمداران كاخ سفيد است به اقداماتي زنجيره وار واداشته تا با جريحه دار كردن احساسات مسلمانان جهان زمينه تقابلهايي را فراهم كنند كه مي تواند ناكامي هاي سياسي آنان را در پس پرده برخوردهاي خود ساخته فرهنگها و تمدنهاي ديني پنهان سازد.

اين بيانيه مي افزايد: اهانت به پيامبر بزرگوار اسلام به عنوان بزرگترين ملجأ و مأواي معنوي و ديني تمامي مسلمانان جهان از روزنامه " جولند پستن" دانمارك آغاز شده و به روزنامه هاي سوئد و نروژي تسري مي يابد كه مقصدي بسيار فراتر از اين سه كشور و حتي اروپا دارد.

در بخش ديگري از بيانيه سازمان تبليغات با اشاره به اينكه طراحان چنين توطئه هايي به خوبي از ميزان ارادات و تعلق وجود مسلمانان به پيامبر مكرم اسلام آگاه هستند، آمده است: آنها مي دانند كه با چنين اهانتها و رسوايي هايي نمي توانند آن را نهادينه كرده و رسميت بخشند پس چه چيز موجب مي شود كه دست بر روي مقدس ترين نقطه پيوند امت اسلامي گذاشته و به تحريك آنان اقدام نمايند؟

بيانيه فوق مي افزايد: به طور قطع رژيم اشغالگر قدس كه اين روزها با پيروزي انديشه مقاومت در فلسطين، شكست سياسي متجاوزان در عراق و ناكامي هاي استكبار در تحقق تحميل آراء و نظرات خود براي تجديد پيشرفتهاي علمي جوانان كشورمان از هر سو احساس يأس و استيصال مي كند صحنه گردان چنين بازي هاي نفرت آوري براي ايجاد بستري تازه در رويارو قرار دادن تمدنهاي بزرگ ديني است تا از اين مفر فرصتي براي بازسازي خود بيايد.

در پايان بيانيه آمده است : سازمان تبليغات اسلامي ضمن محكوم كردن اين تمهيدات وقيح و كينه توزانه كه به طور قطع جز شكست برآيندي براي گردانندگان آن ندارد، از تمامي انديشمندان امت واحده اسلامي مي خواهد تا ضمن هوشياري در مقابل اين توطئه هاي پنهاني ، با حضوري مداوم و آگاهانه در صحنه از گسترش و تعميم آن پيشگيري كنند. همچنين لازم است تا دولتمردان كشورهاي اسلامي نيز با تحريم هاي فرهنگي ، اقتصادي و سياسي دولتهايي كه بازيچه اميال و افكار صهيونيسم ها قرار مي گيرند؛ زمينه ساز مسدود كردن روزنه هاي اينگونه تهاجمات برنامه ريزي شده باشند.