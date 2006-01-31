مجلس براي افزايش بودجه دانشگاه پيام نور تلاش مي كند / مراكز آموزشي و تحقيقاتي به نحوه تخصيص بودجه ها اعتراض دارند

دكتر "علي عباسپور تهراني فرد" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" افزود: نمايندگان كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس از دولت گله مند هستند كه در بودجه تخصيصي به دانشگاه هاي كشور، دانشگاه پيام نور را مورد بي توجهي قرار داده اند.

وي اظهار داشت: اگرچه جابجا كردن رديف بودجه بسيار مشكل است اما با توجه به تاكيد ويژه اي كه بر روي موسسات آموزشي و علم و پژوهش در كشور وجود دارد نمايندگان سعي دارند كه اعتبارات مربوط به دانشگاه ها به خصوص دانشگاه پيام نور كه بسيار مظلوم واقع شده است را افزايش دهند. اين انتظار از سازمان مديريت و برنامه ريزي و دولت نيز وجود دارد كه به اين مراكز توجه بيشتري داشته باشند.

نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد: امسال پديده جديدي به وجود آمده است كه سازمان ها هيچ گونه اطلاعي در خصوص رديف بودجه خود نداشتند و دولت و سازمان مديريت و برنامه ريزي هيچ گونه مشورتي با سازمان ها به خصوص آموزش عالي نداشته اند.

دكتر "عباسپور" تصريح كرد: سازمان ها انتظار ندارند كه تمامي خواسته برآورده شود اما انتظار دارند كه مي توانست تخصيص بودجه ها بر اساس مشورت با آنها و بر پايه مشكلات موجود تعيين شود.