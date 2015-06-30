به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی‌سی‌تی‌وی ، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران معتقد است اگر آمریکا گفتگوها را به عقب براند، احتمال دارد تا مهلت تعیین شده توافق حاصل نشود.



رضایی به خبرنگار شبکه گفت:« ما دلمان می خواهد که تا مهلت تعیین شده به توافق دست پیدا کنیم . ما نمی خواهیم تاخیری پیش بیاید. اما طرف آمریکایی بر تقاضاهای بیش از اندازه تاکید دارد که سبب می شود ما درباره احتمال رسیدن به توافق هسته ای نگران شویم. در ایران همه مقامات به دنبال توافق خوب هستند. ما قبلا برخی محدودیت‌ها را پذیرفته‌ایم تا زمینه برای رسیدن به توافق خوب مهیا شود.»



خبرنگار شبکه سی‌سی‌تی‌وی گفت: گفتگوها در وین به گونه ای است که به نظر می رسد نمی تواند به هدف تعیین شده دست پیدا کند. مذاکره کنندگان در هفته‌های اخیر درباره مسائل جدی، دچار اختلاف شده اند و نمی‌توانند پیش بروند. زمان برداشته شدن تحریم‌ها ازجمله این اختلاف‌ها است. گستره تحقیقات هسته ای ایران در سال نخست اجرای توافق هسته‌ای نیز ازجمله دیگر اختلاف‌ها است. درست چند روز پیش از دور جاری گفتگوها، (آیت الله)علی خامنه ای رهبر ایران، اعلام کرد که همه تحریمها علیه ایران باید برداشته شود. به گفته محسن رضایی، سخنان (آیت الله)خامنه ای نشان دهنده آن است که ایران به دنبال توافق منصفانه است و نمی خواهد پس از گفتگوها، هیچ مشکل مخفی باقی بماند.



رضایی به سی سی تی وی گفت: همه تحریم‌ها باید برداشته شود و تحریمها نباید مشکل ما در آینده باشند. این دیگر چه منطقی است که موانعی برای برنامه هسته ای بوجود بیاید و گفته شود که تحریم‌ها بعدا برداشته شود!؟ ما اصلا به دنبال مشکل نیستیم. اما آمریکایی‌ها به دنبال مشکل هستند. اگر این مسئله تمام شود، آنها مسئله دیگری را علم خواهند کرد. بنابراین همه تحریم‌ها باید برداشته شود و مسئله هسته ای پایان یابد. ما نمی خواهیم جنگ دیگری به نام تحریم‌ها علیه ایران راه بیفتد.



خبرنگار افزود: وقتی از محسن رضایی درباره چشم انداز تغییر در روابط ایران و آمریکا پرسیدیم؛ او در پاسخ گفت: نباید انتظار هیچ تغییر بزرگی را داشت زیرا اختلاف‌ها بین دو کشور همچنان باقی خواهد ماند.



محسن رضایی گفت: فکر نمی کنم هیچ تغییر بزرگی در روابط ایران و آمریکا در آینده نزدیک بروز کند. اگر مسئله هسته ای به صورت موفقیت‌آمیزی حل و فصل شود، امکان مذاکرات دوجانبه برای بهبود مناسبات وجود خواهد داشت. اما باید منتظر بمانیم تا ببینیم آنها چه کار می کنند و اینکه آیا آنها می خواهند با تحریم‌ها برای ما مشکل آفرینی کنند.



خبرنگار شبکه افزود: به گفته رضایی ، چالش‌ها در روابط ایران و آمریکا همچنان ادامه خواهد داشت.