۸ هزار زندانی دیه کشور نیازمند ۷۰۰ میلیارد تومان

به گزارش خبرنگار مهر،‌ سید اسدالله جولایی در حاشیه افتتاح نمایشگاه و فروشگاه آثار هنری اهدا شده برای آزادی زندانیان دیه و جرایم عمد که در مجموعه فرهنگی استاد فرشچیان برگزار شد، اظهار داشت: باید توجه داشت که هنر زمانی ارزشمند خواهد بود که برای مردم نفعی داشته باشد و از این رو اقدام هنرمندان اصفهان در این زمینه بسیار قابل تقدیر بوده است.

وی با بیان اینکه این اقدام هنرمندان اصفهانی برای تخصیص آثارشان برای آزادی زندانیان ریشه دار است،‌ افزود: این اقدام در بسیاری از استان‌‌های کشور رخ داده است ولی در اصفهان طعم ، رنگ و ویژگی خاصی دارد.

رئیس ستاد دیه کشور حضور دانشجویان و دانش‌آموزان در این نمایشگاه را ضروری دانست و ابراز داشت: البته در این نمایشگاه باید هنرمندانی فعال باشند که تمام ویژگی‌های آثار را برای هنرمندان بازگو کنند.

وی تعداد زندانیان دیه و جرایم کشور را ۸ هزار نفر اعلام کرد و گفت: این تعداد زندانی نیازمند ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای آزادی از بند هستند.

جولایی افزود: استان‌های تهران،‌خراسان رضوی و اصفهان و فارس بیشترین زندانیان ستاد دیه کشور را به خود اختصاص داده‌اند.

وی در خصوص اعتبارات ستاد دیه نیز ابراز داشت:‌ ستاد دیه اعتبار دولتی ندارد و تمام اعتبار این ستاد طی ۲۵ سال فعالیت از محل اعتبارات مردمی تامین شده است.

به گزارش مهر،‌ این نمایشگاه از ۸ تا ۱۹ تیر ماه در مجموعه فرهنگی فرشچیان از ساعت ۱۶ تا ۲۲ پذیرای علاقمندان خواهد بود.