به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازسايت اينترنتي روزنامه "اماراتي البيان"، كالين پاول وزير امورخارجه آمريكا درگفتگو با روزنامه آمريكايي "واشنگتن پست" ضمن انتقاد شديد ازاين اقدام اسراييل گفت : ديواري را كه رژيم اسراييل تصميم گرفته تا آنرا بسازد نقطه مرزي آينده اين رژيم ودولت فلسطين را تعيين خواهد كرد .
پاول ضمن اشاره به اين نكته كه مسوولان دولت آمريكا طي روزهاي اخير مذاكرات فشرده اي را دراين باره انجام خواهد داد اظهارداشت: بزودي اين تصميم گرفته خواهد شد كه آمريكا چگونه بايد به اين اقدام اسراييل پاسخ دهد .
وزيرخارجه آمريكا درادامه اين گفتگو به روزنامه واشنگتن پست گفت : ايجاد معبردرديوارامنيتي كافي نيست بلكه به اين وسيله اسراييل تلاش مي كند تا مواضع انتقاد آميز خود را از آمريكا نرم كند .
وي درعين حال ايجاد اين معبرها درديوار امنيتي را كافي ندانست و گفت مسئله اصلي هم اكنون اين است كه چگونه بايد درباره اين امرمهم تصميم گيري كرد .
پاول گفت : من روز پنجشنبه ( گذشته ) چندين ساعت با "جرج بوش "رييس جمهوري آمريكا درباره مسائل مهم خاورميانه گفتگو كردم و به دنبال آن با شماري ديگرازمسئولان آمريكايي درباره روشن كردن سياست آمريكا درقبال نزاع اسراييلي - فلسطيني بحث و تبادل نظر شد .
به گفته وزير امور خارجه آمريكا هنوز كشورش درباره چگونگي برخورد با اين مساله و اتخاد اقدامات اوليه تصميمي نگرفته است اما كارشناسان آمريكايي ساخت ديوار امنيتي و روند ساخت و سازشهرك هاي صهيونيست نشين و تعهدات آمريكا در قبال آن را مورد بررسي قرار خواهند داد .
درگفتگو با واشنگتن پست
وزير خارجه آمريكا از تصميم رژيم صهيونيستي براي ساخت ديوار امنيتي شديدا انتقاد كرد
وزير امور خارجه آمريكا امروز از اقدام رژيم صهيونيستي براي ساخت ديوار امنيتي دركرانه باختري رود اردن شديدا انتقاد كرد.
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازسايت اينترنتي روزنامه "اماراتي البيان"، كالين پاول وزير امورخارجه آمريكا درگفتگو با روزنامه آمريكايي "واشنگتن پست" ضمن انتقاد شديد ازاين اقدام اسراييل گفت : ديواري را كه رژيم اسراييل تصميم گرفته تا آنرا بسازد نقطه مرزي آينده اين رژيم ودولت فلسطين را تعيين خواهد كرد .
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