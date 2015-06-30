شهادت ۴ عضو یک خانواده در تعز/ حمله به پایگاه نظامیان عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سبأنت، جنگنده های عربستان منزل یک خانواده یمنی را در شهر تعز هدف قرار دادند که منجر به شهادت ۴ عضو این خانواده و تخریب شماری از منازل مجاور شد.

خبر دیگر مربوط به تحولات یمن اینکه ارتش و کمیته های مردمی به پایگاه نظامی الشرفه متعلق به عربستان سعودی در نجران حمله کرده و تعدادی از خودروهای نظامی را از بین بردند. یک منبع نظامی یمن تاکید کرد که در این حمله ده ها نفر از نظامیان عربستان که در پایگاه حضور داشتند، کشته و زخمی شده اند.

از سوی دیگر دیده بان حقوق بشر اعلام کرد که نیروهای ائتلاف تحت رهبران عربستان ده ها نفر از شهروندان یمنی را به قتل رسانده و صدها ساختمان را در شهر صعده تخریب کرده اند.

در همین رابطه «ساره ویتسون» مدیر سازمان دیده بان حقوق بشر گفت این حملات نقض آشکار و خطرناک قوانین جنگی است و باید در این خصوص تحقیق شود.

سازمان دیده حقوق بشر تاکید کرد در حملات هوایی به استان صعده در تاریخ دهم ماه می دست کم ۵۹ نفر کشته شدند که ۱۴ نفر از قربانیان زن و ۳۵ نفر کودک هستند. همچنین طبق گزارش سازمان مذکور صدها ساختمان آسیب دیده و آثار بیش از ۲۱۰ بمب شلیک شده به شهر ثبت شده است.