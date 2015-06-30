کلاهبرداری سریالی مدیر تورهای خارجی

به گزارش خبرگزاری مهر، ۸ فروردین ۹۴ فردی با مراجعه به کلانتری ۱۰۷ فلسطین به مأمورین اعلام کرد که توسط مدیر تورهای خارجی آژانس واقع در خیابان انقلاب مورد کلاهبرداری قرار گرفته است.

با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع کلاهـبرداری و به دستور شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای ناحیه ۶ تهران، پرونده جهت رسیدگی در اختیار پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

اظهارات مالباخته

مالباخته پس از حضور در پایگاه سوم پلیس آگاهی در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: برای تهیه ویزای سفر به کشور فرانسه، به آژانس واقع در خیابان انقلاب مراجعه کردم و در آنجا با مدیر تورهای خارجی آژانس بنام آقای «علی . ت» آشنا شدم؛ ایشان مدعی بود که با توجه به ارتباطات خوبی که با سفارتخانه های مختلف از جمله سفارت کشور فرانسه دارد، می تواند مدت زمان چند ماهه اخذ ویزا را به کمتر از یک ماه و حتی چند هفته تقلیل دهد و با این وعده، بنده طی چندین مرحله و به بهانه های مختلف، مبلغ ۲۸ میلیون تومان به حساب های مختلف اعلامی از سوی ایشان واریز می کردم و او نیز هر بار مدعی می شد که در حال پیگیری دریافت ویزای کشور فرانسه است.

مالباخته در ادامه اظهاراتش به کارآگاهان گفت: همچنان پیگیر اخذ ویزای کشور فرانسه از آقای علی . ت بودم که یک روز در زمان مراجعه به آژانس، متوجه شدم که ایشان دیگر در آژانس ... هیچگونه مسئولیت یا فعالیتی نداشته و از افراد دیگری همانند بنده، مبالغی را دریافت کرده و متواری شده است.

آغاز تحقیقات پلیسی

با آغاز رسیدگی به پرونده، کارآگاهان به بررسی حساب های بانکی اعلام شده از سوی مدیر تورهای خارجی آژانس ... به مالباختگان پرداخته و اطلاع پیدا کردند بجز یکی از حساب های بانکی متعلق به آژانس، مابقی حساب ها متعلق به سایر افرادی است که آژانس هیچگونه ارتباط کاری با آنها ندارد؛ این افراد ( صاحبان حساب های بانکی ) شناسایی و در تحقیقات از آنها مشخص شد همگی از بستگان و بعضا دوستان فردی بنام «علی » ( ۲۸ ساله ) هستند که صرفا با استفاده از مدارک و مشخصات آنها اقدام به افتتاح حساب کرده اما هرگونه تراکنش مالی حساب ها در اختیار خودش بوده است.

در ادامه رسیدگی به پرونده مشخص شد که علی در زمان تنظیم قرارداد اولیه با مالباخته، ابتدا شماره حساب آژانس را اعلام کرده تا این شخص تنها قسمتی از مبلغ قرارداد را تحت عنوان تنظیم اولیه قرارداد به حساب آژانس واریز نماید اما در ادامه و به بهانه های مختلف مابقی پول قرارداد – بنا به درخواست علی - به حساب های بانکی دیگری واریز شده است.

شکایت های مشابه

با بررسی شکایت های مشابه مشخص شد که علی پیش از مراجعه به آژانس واقع در خیابان انقلاب در آژانس های مسافرتی دیگر نیز ابتدا تحت عنوان یک کارمند ساده و در ادامه بعنوان مدیر تورهای خارجی مشغول بکار شده، پس از مدتی کوتاه و با جلب اعتماد مدیر آژانس شخصا اقدام به تنظیم قرارداد با متقاضیان سفر به خارج از کشور کرده و سر انجام پس از دریافت وجوه مختلف از این افراد در قالب واریز پول به حساب های سایر اشخاص و برداشت پول ها، متواری شده است.

در ادامه تحقیقات و با شناسایی هویت متهم تحت تعقیب پرونده، کارآگاهان با بررسی سوابق وی اطلاع پیدا کردند که وی از مجرمان سابقه دار تحت تعقیب دستگاه قضایی است که از سوی دادگاه عمومی و جزایی ۱۰۱۵ نیز به اتهام کلاهبرداری به همین شیوه و شگرد محکوم شده است.

دستگیری متهم

تحقیقات برای دستگیری علی همچنان در دستور کار کارآگاهان تیم مبارزه با کلاهبرداری پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار داشت تا سر انجام کارآگاهان موفق به شناسایی آژانس مسافرتی واقع در مرکز شهر تهران شدند که متهم به تازگی در آن مشغول بکار شده که بلافاصله متهم دستگیر شد و پس از انتقال به پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ، صراحتا به کلاهبرداری از مالباختگان اعتراف کرد.

شگرد کلاهبرداری

متهم در خصوص شیوه و شگرد کلاهبرداری از مالباختگان گفت: طبق روال عادی، مدت زمان لازم برای اخذ ویزا چند ماه طول می کشد اما افرادی در زمان مراجعه به آژانس، به دلایل مختلف عنوان می کنند که نمی توانند این مدت را جهت مسافرت به خارج از کشور منتظر بمانند؛ در آن زمان بنده با طرح ادعای داشتن ارتباط با سفارت مذکور مدعی تهیه ویزا و بلیط در فاصله زمانی بسیار کوتاه چند هفته ای می شدم و به بهانه های مختلف از مسافر از همه جا بی خبر کلاهبرداری می کردم تا اینکه شناسایی و دستگیر شدم .

تحقیقات ادامه دارد

سرهنگ کارآگاه صفدر جان پرور رئیس پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ با اعلام این خبر به خبرنگار مهر، گفت: با توجه به اعتراف صریح متهم در کلاهبرداری تحت عنوان مسئول تورهای خارجی و سوابق قبلی وی در ارتکاب جرایم به این شیوه و شگرد، قرار بازداشت قانونی از سوی مقام قضایی صادر شد و متهم جهت انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار پایگاه سوم پلیس آگاهی واقع در خیابان خرمشهر – میدان نیلوفر قرار گرفته است.