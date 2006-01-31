كربلا منتظر ماست ، بيا تا برويم



ايستاده است به تفسير قيامت ، خورشيد

آن سوي واقعه پيداست ، بيا تا برويم



خاك در خون خدا مي شكفد ، مي بالد

آسمان غرق تماشاست ، بيا تا برويم



تيغ در معركه مي افتد و برمي خيزد

رقص شمشير چه زيباست ، بيا تا برويم



از سراشيبي ترديد اگر برگرديم

عرش زير قدم ماست ، بيا تا برويم



زره از موج بپوشيم و ردا از توفان

راه ما از دل درياست ، بيا تا برويم



كاش اي كاش كه دنياي عطش مي فهميد

آب ، مهريه زهراست ، بيا تا برويم



چيزي از راه نمانده است ، چرا برگرديم

آخر راه همين جاست ، بيا تا برويم



فرصتي باشد اگر باز در اين آمد و رفت

تا همين امشب و فرداست ، بيا تا برويم ...





* ابوالقاسم حسينجاني

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