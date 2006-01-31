كربلا منتظر ماست ، بيا تا برويم
ايستاده است به تفسير قيامت ، خورشيد
آن سوي واقعه پيداست ، بيا تا برويم
خاك در خون خدا مي شكفد ، مي بالد
آسمان غرق تماشاست ، بيا تا برويم
تيغ در معركه مي افتد و برمي خيزد
رقص شمشير چه زيباست ، بيا تا برويم
از سراشيبي ترديد اگر برگرديم
عرش زير قدم ماست ، بيا تا برويم
زره از موج بپوشيم و ردا از توفان
راه ما از دل درياست ، بيا تا برويم
كاش اي كاش كه دنياي عطش مي فهميد
آب ، مهريه زهراست ، بيا تا برويم
چيزي از راه نمانده است ، چرا برگرديم
آخر راه همين جاست ، بيا تا برويم
فرصتي باشد اگر باز در اين آمد و رفت
تا همين امشب و فرداست ، بيا تا برويم ...
* ابوالقاسم حسينجاني
جاده و اسب مهياست ، بيا تا برويم
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