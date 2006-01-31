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۱۱ بهمن ۱۳۸۴، ۱۱:۲۲

/ " عاشورا " در آينه واژه هاي گداخته / - 2

چرا برگرديم ؟

چرا برگرديم ؟

جاده و اسب مهياست ، بيا تا برويم

كربلا منتظر ماست ، بيا تا برويم

ايستاده است به تفسير قيامت ، خورشيد
آن سوي واقعه پيداست ، بيا تا برويم

خاك در خون خدا مي شكفد ، مي بالد
آسمان غرق تماشاست ، بيا تا برويم

تيغ در معركه مي افتد و برمي خيزد
رقص شمشير چه زيباست ، بيا تا برويم

از سراشيبي ترديد اگر برگرديم
عرش زير قدم ماست ، بيا تا برويم

زره از موج بپوشيم و ردا از توفان
راه ما از دل درياست ، بيا تا برويم

كاش اي كاش كه دنياي عطش مي فهميد
آب ، مهريه زهراست ، بيا تا برويم

چيزي از راه نمانده است ، چرا برگرديم
آخر راه همين جاست ، بيا تا برويم

فرصتي باشد اگر باز در اين آمد و رفت
تا همين امشب و فرداست ، بيا تا برويم ...


                                        * ابوالقاسم حسينجاني
کد مطلب 284874

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