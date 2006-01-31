  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۱۱ بهمن ۱۳۸۴، ۱۷:۲۰

اثر بانوي عكاس نيشابوري به جشنواره جهاني "جاده آهني" اسپانيا راه يافت

اثر بانوي بانوي عكاس نيشابوري به سومين جشنواره جهاني عكس "جاده آهني" كشور اسپانيا راه يافت.

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر"، مسئول امور سمعي و بصري و سينمايي اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي نيشابور با اعلام مطلب فوق افزود :  از سوي آژانس عكس ايران، 44 قطعه عكس به دبيرخانه سومين جشنواره جهاني "جاده آهني" اسپانيا ارسال گرديده كه نمايشگاه اين آثار اسفند ماه 84 در شهر مادريد برپا خواهد شد.

محمد علي عابدي گفت : اين جشنواره توسط بنياد راه آهن كشور اسپانيا برگزار مي شود كه اثر " بتول آزاد "، بانوي عكاس نيشابوري، به هماره آثار 20 عكاس ديگر كشور به اين جشنواره بين المللي راه يافته است.

وي افزود : همچنين در بخش جنبي جشنواره فيلم فجر در مشهد نيز، فيلم " ازياد رفته " ساخته هنرمند نيشابوري " احمد تفضلي " به نمايش در آمد كه باعث افتخار مردم ديار هنر پرور فرهنگ دوست نيشابور است.

کد مطلب 284875

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها