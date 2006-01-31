اثر بانوي عكاس نيشابوري به جشنواره جهاني "جاده آهني" اسپانيا راه يافت

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر"، مسئول امور سمعي و بصري و سينمايي اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي نيشابور با اعلام مطلب فوق افزود : از سوي آژانس عكس ايران، 44 قطعه عكس به دبيرخانه سومين جشنواره جهاني "جاده آهني" اسپانيا ارسال گرديده كه نمايشگاه اين آثار اسفند ماه 84 در شهر مادريد برپا خواهد شد.

محمد علي عابدي گفت : اين جشنواره توسط بنياد راه آهن كشور اسپانيا برگزار مي شود كه اثر " بتول آزاد "، بانوي عكاس نيشابوري، به هماره آثار 20 عكاس ديگر كشور به اين جشنواره بين المللي راه يافته است.

وي افزود : همچنين در بخش جنبي جشنواره فيلم فجر در مشهد نيز، فيلم " ازياد رفته " ساخته هنرمند نيشابوري " احمد تفضلي " به نمايش در آمد كه باعث افتخار مردم ديار هنر پرور فرهنگ دوست نيشابور است.