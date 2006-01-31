پيكان - پرسپوليس؛ ديدار حساس هفته بيست و يكم

به گزارش خبرنگار"مهر"هفته بيست و يكم ليگ برترواليبال عصر چهارشنبه با انجام سه بازي در سالن شهداي هفتم تير تهران و چهار بازي در شهرهاي اروميه، چالدران، گنبد و اصفهان انجام خواهد شد.

در هفته اي كه تيم هاي تهراني بايد در خانه بازي كنند ابتدا پيكان به مصاف پرسپوليس مي رود . پرسپوليس هفته پيش بر اتكا غلبه كرد و اگر بتواند ظريب اشتباهات فردي را مانند همان بازي پايين بياورد براي صدرنشين مشكل سازخواهد شد. كامبيز يعقوبي پاسور و سرگروه قرمز پوشان با حضور پژمان ، فتح اللهي و ديگر بازيكنان جوان اين تيم مي توانند پيكان را به سرنوشت برق دچار كنند به شرط آنكه برابر سرويس هاي سنگين ملي پوشان پيكان موفقيت آميز عمل كنند. در بازي دوم تهران سايپا و برق يك مبارزه حساس را انجام خواهند داد. سايپا براي آنكه از كورس قهرماني و تعقيب پيكان و آذر پيام عقب نماند به پيروزي در اين ديدار سخت نياز دارد. برق هم كه در رده پنجم قرار گرفته براي رسيدن به قافله قهرماني به دنبال كسب تمام امتيازات اين بازي است كه همين عامل نويد يك بازي خوب را مي دهد.

تقابل شريعتي ، نظري افشار ، جعفري و مقبلي در سايپا با جوانان برق چون محمد كاظم ، زريني ، زادون كه يك با تجربه چون قاسميان را در ميان خود دارند در نوع خود ديدني است.

صنام و پگاه اروميه هم برگزار كننده سومين بازي تهران هستند. امير حيدري براي خارج كردن صنام از بحران قبل از هرچيز به فكر تقويت روحي ، رواني بازيكنان خود است. پگاه هم كه در جايگاه چهارم قرار دارد تيم سختكوشي است كه با حضور سليماني ، بهبودي و تابش نژاد براي شكست حريف به تهران مي آيد.

اما در شهرستان ها آذر پيام كه پابه پاي پيكان در صدر جدول پيش مي رود از اتكا قم پذيرايي مي كند. به نظر نمي رسد نماينده واليبال قم تيمي باشد كه شاگردان كارگر پيشه را با مشكل مواجه كند. در چالدران ، آيدانه با پيام مخابرات بازي مي كند.در گنبد، نئوپان كه روند خوبي در ليگ داشت براي جبران باخت فني مقابل پيام بايد با پتروشيمي بندر امام بازي كند، پتروشيمي هم يكشنبه به پگاه باخته و اين ديدار از جذابيت بالايي برخوردار است.

در آخرين بازي هم ذوب آهن با گل گهربازي خواهد كرد. دو تيمي كه هفته پيش به مدعيان صدر جدول بازي را واگذار كردند در يك مصاف رو در رو با هم ديدار خواهند كرد. ذوبي ها با اين پيروزي مي توانند بخشي از مشكلات خود را حل كنند.

برنامه كامل هفته بيست و يكم

پيكان - پيروزي: ساعت 45/14 ، داوران : راهجرديان ، ترابي

سايپا - برق:ساعت 45/19، داوران: فيروزي - جعفري

صنام - پگاه اروميه :ساعت 45/18، داوران : شفقي - انصاري

آذرپيام اروميه - اتكا قم: ساعت 20/16 ، داوران: صدري- ميرزايي

آيدانه چالدران - پيام مخابرات :ساعت 30/16 ، داوران : شاهميري - كاظمي

نئوپان گنبد - پتروشيمي بندر امام :ساعت 30/16، داوران: حق بين - ذوقي

ذوب آهن اصفهان - گل گهر سيرجان :ساعت 30/16 ، داوران: علي نژاد - ابراهيم زاده