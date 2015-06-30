خون های اهدایی به چه مصارفی می رسند؟

خبر آنلاین نوشت: یکی از کاربران خبرآنلاین که اهدا کننده مستر خون نیز هست، مسئله خود را این گونه مطرح کرده است: من اهداکننده مستمر خونم. در فرمی که برای اهدای خون از ما امضا میگیرند جمله ای دیدم که «سازمان میتواند برای تعالی خود، از خون اهدایی در مصارف تحقیقاتی استفاده کند» که به این معنیه که خونی که امثال بنده تنها برای رضای خدا و به منظور استفاده توسط نیازمندان و مصدومین اهدا میکنیم، ممکن است در مصارف تحقیقاتی استفاده شود. اگر این مشکل حل نشود بخش زیادی از اهداکنندگان از جمله بنده قید اهدای خون را خواهیم زد؛ چرا که خون مورد نیاز مصارف تحقیقاتی میتواند به راحتی و توسط واردات ارزان از کشورهای همسایه و هند تأمین شود. ضمناً سازمان انتقال خون میتواند با چشم پوشی از بخشی از درآمدهایش، خون مصارف تحقیقاتی را از افرادی که تمایل به فروش خون خود دارند تأمین کند و از خون اهدایی خیرین برای تحقیقات استفاده نکند.

اما روابط عمومی سازمان انتقال خون در توضیح این مسئله مطرح شده می گوید: در سازمان انتقال خون بخشی به نام مرکز نوآوری وجود دارد که از خون هایی که از چرخه اهدای خون ریجکت می شوند استفاده می کند.



به گفته روابط عمومی این مرکز، از بعضی خون ها به خاطر برخی مشکلات نمی شود برای اهدا استفاده کرد. مثلا خون هایی که مثبت کاذب هستند یعنی در وهل اول آزمایش مشکوک به اچ آی وی و یا هپاتیت هستند و در مراحل بعدی سالم تشخیص داده می شوند، طبق پروتوکل های بین المللی نمی شود از آن ها برای نیازمندان به خون استفاده کرد.



بنا بر این اعلام، خون هایی که از چرخه اهدای خون به دلایل مشخص مثل مشکوک بودن خارج می شوند، به چرخه پژوهش وارد می شوند و به بیمار اهدا نمی گردند.