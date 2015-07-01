وزیران دارایی اروپا درخواست یونان را رد کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورونیوز، وزیران اقتصاد و دارایی اروپا این تصمیم را در جریان یک تله کنفرانس فوق العاده اتخاذ کردند. این تصمیم در حالی گرفته شد که مهلت پرداخت قسط یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلاری یونان به صندوق بین المللی پول که در پایان روز ۳۰ ژوئن بود به سر آمد و این کشور نتوانست بدهی خود را پرداخت کند.

دولت چپگرای الکسیس چیپراس پیش از پایان مهلت سررسید قسط بدهی یونان به صندوق بین المللی پول، از اتحادیه اروپا تقاضای یک بسته کمک مالی دو ساله کرده بود.

نخست وزیر یونان پیشتر پیشنهادهای ارائه شده از سوی وام دهندگان بین المللی را تحقیر آمیز توصیف و اعلام کرده بود یک همه پرسی برگزار خواهد شد تا مردم یونان خود درباره دریافت یا عدم دریافت وام نظر دهند. این در حالی بود که طی دو روز گذشته بانک های یونان تعطیل بودند و خودپردازها نیز بیش از ۶۰ یورو به افراد پرداخت نمی کردند.

در همین حال بی بی سی گزارش داد که جرون دیسلبلوم وزیر دارایی هلند گفته است تمدید طرح نجات کنونی پس از نیمه شب امشب «دیوانگی» است چون آتن پیشنهادهای موجود اروپا را رد کرده است.

وی که پس از کنفرانس تلفنی وزرای اقتصاد و دارایی اروپا سخن می گفت، افزود: درخواست یونان برای یک برنامه کمک ۲۹.۱ میلیارد یورویی در هفته های آینده بررسی خواهد شد.

صندوق بین‌المللی پول، کمیسیون اروپا و بانک مرکزی اروپا، سه نهادی هستند که از زمان بروز بحران بدهی های یونان، کمک‌های مالی در اختیار این کشور قرار داده‌اند.